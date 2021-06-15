Родители нашли полуторамесячного сына мертвым в квартире в Калининграде

Калининград, 15 июня. Полуторамесячный мальчик умер в одной из городских квартир. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту ФАН в ведомстве.

Ребенка без сознания и дыхания у себя дома обнаружили родители. Они пытались привести его в чувство и вызвали бригаду скорой помощи, но врачам не удалось помочь малышу. Медики только констатировали смерть младенца. Точную причину смерти установят в Следственном комитете.

Ранее ФАН сообщал, что маленький калининградец получил сотрясение мозга в душевой кабине спорткомплекса. Компанию проверяет региональный Следственный комитет.