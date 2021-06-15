Спасатели второй день ищут в реке тело 19-летнего жителя Калининградской области

Калининград, 15 мая. Спасатели и полиция второй день ищут тело утонувшего 19-летнего мужчины в поселке Мечниково Калининградской области. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Поисками также занимается полиция. Мы вчера искали, сегодня ищем. Наши сотрудники работают на береговой сети и в воде. Привлечены квадроцикл, плавсредство и шесть сотрудников, спасательные службы города Балтийска», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь регионального отделения МЧС Алексей Баранов.

Очевидцы обратились в экстренные службы 13 июня в 16:15 и сообщили, что на их глазах в море унесло молодого мужчину. Он решил искупаться в запрещенном месте. Сначала его искало трое спасателей, из-за неблагоприятных погодных условий спуститься на воду они не могли. Сегодня на месте работает около 15 человек.

Ранее ФАН сообщал, что лето 11-летнего школьника обнаружили в одной из рек Калининградской области. Мальчика нашел волонтер.