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Спасатели второй день ищут в реке тело 19-летнего жителя Калининградской области

Происшествия
Спасатели второй день ищут в реке тело 19-летнего жителя Калининградской области
новгородский-район.рф  /  Администрация Новгородского муниципального района

Калининград, 15 мая. Спасатели и полиция второй день ищут тело утонувшего 19-летнего мужчины в поселке Мечниково Калининградской области. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Поисками также занимается полиция. Мы вчера искали, сегодня ищем. Наши сотрудники работают на береговой сети и в воде. Привлечены квадроцикл, плавсредство и шесть сотрудников, спасательные службы города Балтийска», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь регионального отделения МЧС Алексей Баранов. 

Очевидцы обратились в экстренные службы 13 июня в 16:15 и сообщили, что на их глазах в море унесло молодого мужчину. Он решил искупаться в запрещенном месте. Сначала его искало трое спасателей, из-за неблагоприятных погодных условий спуститься на воду они не могли. Сегодня на месте работает около 15 человек. 

Ранее ФАН сообщал, что лето 11-летнего школьника обнаружили в одной из рек Калининградской области. Мальчика нашел волонтер.

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россия калининград калининградская область
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