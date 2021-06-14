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Уголовное дело возбудил СК из-за обрушения смотровой площадки под Калининградом

Происшествия
Уголовное дело возбудил СК из-за обрушения смотровой площадки под Калининградом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Калининград, 14 июня. По результатам проверки после сообщений СМИ региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения смотровой площадки на территории Виштынецкой возвышенности в поселке Краснолесье Нестеровского района Калининградской области. Травмы там получили девять человек. 

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщают журналистам в СУ СК России региона. 

Ход следствия контролируется лично руководителем управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрием Бочаровым. Сведения, изложенные в Сети, используются в ходе процессуальной проверки. 

Ранее ФАН сообщал, что туристы упали в обрыв со смотровой площадки в Калининградской области. Открытие экспозиции, которая сооружена над долиной истоков реки Синей рядом с поселком Краснолесье, состоялось два года назад.

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россия калининград калининградская область
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