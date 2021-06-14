Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове

Калининград, 14 июня. Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Он украл сумку с медикаментами у сотрудников скорой помощи.

«По версии следствия, 28 февраля 2021 года неоднократно судимый (более 6 раз) житель города Калининграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл боковую дверь автомобиля скорой медицинской помощи, выехавшей с бригадой фельдшеров на экстренный вызов, и похитил сумку для оказания экстренной помощи больным у врача скорой медицинской помощи с находящимися внутри медицинскими препаратами», — рассказали журналистам в ведомстве.

Преступник скрылся с места преступления и спрятал украденное в машину. Спустя пару часов его задержали сотрудники полиции.

«Городской станции скорой медицинской помощи» причинен ущерб на сумму 13577 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья Центрального района», — уточнили корреспонденту ФАН в пресс-службе прокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура взялась за не заключившего договоры ДДУ застройщика из Калининграда. Восемь калининградских семей не могут выкупить свое жилье у застройщика. Они выдали колоссального размера займы фирмам ООО «СТК-Балтстрой» и ООО «Структура», не зная, что при этом дольщиками не становятся.