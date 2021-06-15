Прокуратура Калининграда заблокирует 80 сайтов с запрещенной информацией

Калининград, 14 июня. В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Калининградской области выявлено 80 сайтов с запрещенной информацией. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Московского района города Калининграда за истекший период 2021 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 80 сайтов, на которых размещена информация, запрещенная к распространению в РФ, в том числе о способах изготовления электроудочек – 11; о приобретении краснокнижных животных — 3; о приобретении справок, больничных листов – 14; дипломов об образовании – 7», — рассказывают журналистам.

В этот список попали и интернет-страницы с информацией о реализации фальшивых денежных знаков, способах изготовления оружия и взрывчатых веществ, распространении порнографических материалов, приобретении водительских удостоверений, снижении показаний учета приборов потребления коммунальных услуг, способах нелегальной прописки, изготовлении орудий взлома, размещении нацистской символики. Специалисты прокуратуры направили иски в суды. Рассмотрено было 53 из них, 44 удовлетворены. 9 были прекращены в связи с ограничением доступа к сайтам.

«Вступившие в законную силу судебные решения о признании информации запрещенной направлены судом в Роскомнадзор для организации работы по ограничению доступа», — сообщают ФАН в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура начала проверку после полета мужчины на брюхе вертолета. СМИ обратили внимание на опубликованное видео Михаила Литвина, известного блогера из Сахалина.