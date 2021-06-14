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Ребенок получил сотрясение мозга в душевой кабине калининградского спорткомплекса

Происшествия
Ребенок получил сотрясение мозга в душевой кабине калининградского спорткомплекса
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Калининград, 14 июня. Семилетний ребенок получил травму в одном из калининградских спортивных комплексов. Компанию проверяет региональный Следственный комитет. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, сегодня днем семилетний мальчик упал в душевой кабине спортивного комплекса. С подозрением на сотрясение головного мозга ребенок госпитализирован в лечебное учреждение», — рассказала журналистам пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Выясняются обстоятельства произошедшего, после завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение. На ситуацию обратили внимание калининградцы.

«Случаи травмирования детей в общественных местах должны прекратиться! У нас то дверь упадет на трехлетку, теперь вот это! Неужели нельзя было положить противоскользящие коврики?» — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Елизавета З. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде на трехлетнего ребенка упала стальная дверь. Он был госпитализирован в больницу с многочисленными переломами. Спасти его удалось нейрохирургам региона. 

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россия калининград калининградская область
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