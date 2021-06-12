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Прокуратура взялась за не заключившего договоры ДДУ застройщика из Калининграда

Общество
Прокуратура взялась за не заключившего договоры ДДУ застройщика из Калининграда
пресс-служба администрации Сочи  /  МКУ «Агентство «ИНКОМ»

Калининград, 12 июня. Прокуратура Центрального района Калининграда отменила решение ОМВД по отказу в возбуждении уголовного дела из-за коллективного обращения граждан, заключивших договоры на строительство жилья посредством внесения денег на эксроу-счета сторонних фирм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В период с апреля по декабрь 2020 года заключено не менее 8 договоров предварительной купли-продажи и беспроцентного займа на приобретаемое недвижимое имущество по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Стрелецкого в отсутствии заключенных с гражданами в установленном порядке соглашений о долевом строительстве и последующем невнесении строительными фирмами денежных средств на эксроу-счета», — говорят журналистам в прокуратуре.

Действия застройщика существенно нарушают права дольщиков. В них усматривается преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, то есть денежные средства граждан привлекались в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Ранее ФАН сообщал, что восемь калининградских семей не могут выкупить свое жилье у застройщика. Они выдали колоссального размера займы фирмам ООО «СТК-Балтстрой» и ООО «Структура», не зная, что при этом дольщиками не становятся.

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россия калининград калининградская область
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