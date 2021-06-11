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Убийцу из СНТ «Золотой петушок» в Калининградской области посадят почти на 10 лет

Общество
Убийцу из СНТ «Золотой петушок» в Калининградской области посадят почти на 10 лет
pixabay.com  / 

Калининград, 11 июня. В регионе вступил в законную силу приговор в отношении калининградца, который убил знакомого, защищая девушку. Он нанес ему множество ударов ножом в область жизненно важных органов. Местный житель умер прямо на месте преступления. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе прокуратуры. 

«Судом установлено, что в июле 2020 года трое мужчин и молодая девушка находились в доме СНТ «Золотой петушок» и распивали спиртные напитки. Во время распития спиртного между девушкой и одним из мужчин произошла ссора, в ходе которой он нанес ей удары рукой в область лица. Второй мужчина, решив заступиться за девушку, взяв со стола кухонный нож, используя его в качестве оружия, с целью убийства нанес множественные удары в область расположения жизненно важных органов, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщают в ведомстве. 

После преступник прибрался и отнес труп в яму рядом с домом. Там он его немного прикопал, а после поджег. Вернуться допивать алкоголь к товарищам это ему не помешало.

Государственное обвинение по этому делу поддержал прокурор Калининградской области Александр Авдеев лично. Мужчину посадят на 9 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. 

Ранее ФАН сообщал, что в Тульской области мужчину осудили за убийство собаки. Он заплатит штраф в размере 40000 рублей. 

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россия калининград калининградская область
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