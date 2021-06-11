Алиханов: За последние 15 лет Калининградская область потеряла 250 гектаров пляжей

Калининград, 11 мая. За последние 15 лет регион потерял около 250 га пляжей. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время последней прямой трансляции в Instagram. Ему написал местный житель. Он поставил под сомнение необходимость проведения берегоукрепительных работ.

«Ну, съест море десять метров, не убудет. Не надо так близко строить. Особенно новые Аmore и рядом строение, там до моря меньше десяти метров», — сказал калининградец.

Антон Алиханов в ответ пошутил и воззвал к его здравому смыслу. Он напомнил, что практика укрепления берега реализуется по всему миру.

«Зачем же по всему миру строят сооружения, защищающие берег? Зачем это делали немцы в этих местах? Мы просто ждали вашей оценки целесообразности этих мероприятий. Теперь не будем заниматься берегозащитой. За последние 15 лет регион потерял, скорее всего, безвозвратно 250 гектаров пляжей», — сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Работы на западном пляже в курортном городе Зеленоградске должны закончиться до конца ноября 2021 года. Сейчас отдыхающим доступен 400-метровый участок у моря.

Ранее ФАН сообщал, что калининградские пляжи готовы к наплыву туристов. Их проинспектировал министр Андрей Ермак.