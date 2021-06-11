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Алиханов: За последние 15 лет Калининградская область потеряла 250 гектаров пляжей

Общество
Алиханов: За последние 15 лет Калининградская область потеряла 250 гектаров пляжей
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Калининград, 11 мая. За последние 15 лет регион потерял около 250 га пляжей. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время последней прямой трансляции в Instagram. Ему написал местный житель. Он поставил под сомнение необходимость проведения берегоукрепительных работ. 

«Ну, съест море десять метров, не убудет. Не надо так близко строить. Особенно новые Аmore и рядом строение, там до моря меньше десяти метров», — сказал калининградец. 

Антон Алиханов в ответ пошутил и воззвал к его здравому смыслу. Он напомнил, что практика укрепления берега реализуется по всему миру. 

«Зачем же по всему миру строят сооружения, защищающие берег? Зачем это делали немцы в этих местах? Мы просто ждали вашей оценки целесообразности этих мероприятий. Теперь не будем заниматься берегозащитой. За последние 15 лет регион потерял, скорее всего, безвозвратно 250 гектаров пляжей», — сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 

Работы на западном пляже в курортном городе Зеленоградске должны закончиться до конца ноября 2021 года. Сейчас отдыхающим доступен 400-метровый участок у моря. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградские пляжи готовы к наплыву туристов. Их проинспектировал министр Андрей Ермак.

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Все новости / Общество / Алиханов: За последние 15 лет Калининградская область потеряла 250 гектаров пляжей
россия калининград калининградская область
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