Прокуратура просит перенести суд над калининградскими врачами в Подмосковье

Калининград, 11 мая. Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев попросил Верховный суд перенести рассмотрение уголовного дела калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой в Москву. Они обвинялись в убийстве младенца. Информацию ФАН подтвердил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

«Действительно, заместитель генерального прокурора Ткачев обратился в Верховный суд РФ с просьбой передать это дело в Московский областной суд. Я так понимаю, что прокуратура это делает в связи с тем, что у них сложилось впечатление, что Калининградская область не сформирует коллегию из людей, которые вынесут обвинительный вердикт. Есть одно «но». Прокурор это связывает с тем, что Элина Сушкевич и Елена Белая имею какое-то невероятное административное воздействие на судей, на исполнительную власть. Расписали их как невероятно влиятельных людей, в связи с чем просят перенести… Это все не так», — высказал он свое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН.

Адвокат настаивает на том, что сторона защиты не привлекала СМИ с целью воздействовать на местных жителей, а дело и без этого имело широкий резонанс. Он считает, что калининградцы справедливо оправдали врачей.

«Ситуация у нас в другом. Она в том, что благодаря тому, что дело рассматривалось гласно, благодаря тому, что в судебном заседании участвовали журналисты, которые писали на самом деле разные статьи, как в поддержку, так и не в поддержку обвиняемых, калининградцы смогли разобраться и принять решение. Когда оглашалась запись с совещания Белой, были негативные резко статьи. В целом местные жители разобрались в этом деле и, как мне кажется, понимают все, поэтому такого рода опасения прокуроров — это несправедливо, на мой взгляд», — говорит Камиль Бабасов корреспонденту ФАН.

Причиной для переноса заседания в Москву прокуратура называет возможную дестабилизацию обстановки в регионе. Указывается и на то, что Региональный перинатальный центр — единственное место в Калининграде, где оказывают квалифицированную помощь проблемным роженицам. Оно контролирует другие подобные учреждения, а значит присяжные могут опасаться не получить лечение, когда оно им потребуется.

«Не исключается также проведение активных массовых мероприятий с привлечением общественных организаций, СМИ, тенденциозно освещающих данный процесс в целях оказания воздействия на присяжных заседателей, дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе и попыток уклонения обвиняемых от уголовной ответственности», — пишет заместитель генпрокурора Ткачев.

Ситуацию прокомментировала обвиняемая врач Элина Сушкевич. Она уверена, что факт совершения ею преступления не доказан, а выводы экспертиз называет ложными.

«Обвинение утверждало неоднократно, что имеются убедительные доказательства вины. Однако никаких убедительных доказательств предоставлено не было, а я все-таки считаю, что для обвинения в убийстве должны быть стопроцентно железобетонные доказательства, а не чьи-то предположения, размышления и домыслы. Доказательств этих и быть не может, потому что преступления, в котором меня обвиняют, не было. Обвинение делало ставку на экспертизу. Для них все понятно. Там же черным по белому указана причина смерти. Но оказалось, что и экспертиза может быть неубедительна, и даже эксперту, с умным лицом говорящему ложь, могут не поверить обычные люди, имеющих здравый смысл. В ближайшее время нами будет подано кассационное заявление на отмену апелляционного решения», — пишет Элина Сушкевич на своей странице в социальной сети.

Ранее ФАН сообщал, что оправдательный приговор калининградским врачами Сушкевич и Белой был отменен. Дело вновь рассмотрят в суде. Медиков обвиняют в преднамеренном убийстве младенца.