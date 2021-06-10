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Автор хита «Любимка» Niletto посетит Калининград

Шоу-бизнес
Автор хита «Любимка» Niletto посетит Калининград
instagram.com  /  @niletto_official

Калининград, 10 мая. Артист Niletto собирается приехать в Калининградскую область. 28 июня он даст большой сольный концерт на закрытой площадке «Янтарь-холл» у моря.

Сейчас певец гастролирует по городам России. Местные жители с радостью ждут шоу от автора хита «Любимка» и «Краш».

«Обожаю его песни! Пойдем на концерт с подругой. Для меня его приезд — праздник», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка Мария В. 

Самый дешевый билет обойдется поклоннику в 3000 рублей, самый дорогой в 6000. Не распроданы еще 47 мест в партере и 224 в амфитеатре.

Ранее ФАН сообщал, что Niletto исполнил песню «Голубой вагон» на шоу «Вечерний Ургант». Он стал гостем культовой передачи в День защиты детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Автор хита «Любимка» Niletto посетит Калининград
россия калининград калининградская область
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