Автор хита «Любимка» Niletto посетит Калининград

Калининград, 10 мая. Артист Niletto собирается приехать в Калининградскую область. 28 июня он даст большой сольный концерт на закрытой площадке «Янтарь-холл» у моря.

Сейчас певец гастролирует по городам России. Местные жители с радостью ждут шоу от автора хита «Любимка» и «Краш».

«Обожаю его песни! Пойдем на концерт с подругой. Для меня его приезд — праздник», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка Мария В.

Самый дешевый билет обойдется поклоннику в 3000 рублей, самый дорогой в 6000. Не распроданы еще 47 мест в партере и 224 в амфитеатре.

Ранее ФАН сообщал, что Niletto исполнил песню «Голубой вагон» на шоу «Вечерний Ургант». Он стал гостем культовой передачи в День защиты детей.