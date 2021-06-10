Музей моды Александра Васильева появится в курортном городе Калининградской области

Калининград, 10 мая. Весной 2022 года в городе Зеленоградске Калининградской области появится музей курортной моды Александра Васильева, ведущего программы «Модный приговор». Цена посещения должна составить около 400 рублей.

«Прошли переговоры с господином мэром города Зеленоградска. Он предложил мне открыть музей. Позже мы нашли потрясающее место на Курортном проспекте, в самом центре», — сказал ФАН знаменитый телеведущий.

Он также отметил, что в Калининграде уже есть большая выставка исторических модных платьев. Работает она в музее искусств и пользуется большой популярностью.

Александр Васильев высказался и о будущем региона. По его словам, поток туристов в него не прекратится до тех пор, пока в России и за рубежом не перестанут отменять полеты в целых профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев отдыхает на королевском курорте Кранц в Калининградской области. Он пригласил россиян в Калининград.