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Музей моды Александра Васильева появится в курортном городе Калининградской области

Шоу-бизнес
Музей моды Александра Васильева появится в курортном городе Калининградской области
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Калининград, 10 мая. Весной 2022 года в городе Зеленоградске Калининградской области появится музей курортной моды Александра Васильева, ведущего программы «Модный приговор». Цена посещения должна составить около 400 рублей. 

«Прошли переговоры с господином мэром города Зеленоградска. Он предложил мне открыть музей. Позже мы нашли потрясающее место на Курортном проспекте, в самом центре», — сказал ФАН знаменитый телеведущий. 

Он также отметил, что в Калининграде уже есть большая выставка исторических модных платьев. Работает она в музее искусств и пользуется большой популярностью. 

Александр Васильев высказался и о будущем региона. По его словам, поток туристов в него не прекратится до тех пор, пока в России и за рубежом не перестанут отменять полеты в целых профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев отдыхает на королевском курорте Кранц в Калининградской области. Он пригласил россиян в Калининград. 

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россия калининград калининградская область
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