Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки

Калининград, 10 мая. Местные жители подрались из-за громкой музыки. Один из них также выстрелил в другого из травматического пистолета. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

«Во время потасовки на лестничной клетке нападавший ударил потерпевшего рукоятью пистолета по голове и выстрелил, попав ему в область бедра», — рассказали журналистам в ведомстве.

Сообщение о потасовке поступило в органы 29 мая. В нем было указано, что один из ее участников ранен.

«Дознавателем ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия». В совершении преступления подозревается 40-летний местный житель», — говорят в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Корреспондент ФАН выяснил, что сильно сосед не травмирован, а стрелявшему грозит штраф до 40000 рублей. Он может сесть в тюрьму на четыре месяца.

«На месте всех задержали, задокументировали происходящее, опросили, собрали доказательства и как данные экспертизы поступили, так было принято процессуальное решение», — рассказали ФАН в полиции.

Ранее ФАН сообщал, что местные жители открыли стрельбу на детской площадке в Сочи. Вспыхнул конфликт.