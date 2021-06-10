Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 15:59
15:59
Политика
МИД России выразил решительный протест Украине после провокации во Львове
15:59
Политика
Захарова раскритиковала политику Евросоюза в отношении Белоруссии
15:58
Общество
Новосибирский зоопарк объявил на конкурс на лучшую кличку для редкого пони
15:57
Общество
Седьмой медвежонок-сирота появился в центре спасения животных в Приморье
15:57
Происшествия
Обыски проходят в двух отделах ФССП в Москве
15:55
Происшествия
Дело об убийстве приставов в Адлере передали в центральный СК
15:55
Общество
Большинство россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
15:52
Армия
Росимущество выставило на продажу три пограничных корабля ФСБ во Владивостоке
15:52
Происшествия
Бывшего топ-менеджера приговорили к семи годам условно по делу братьев Магомедовых
15:52
Происшествия
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Все новости

Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки

Происшествия
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Калининград, 10 мая. Местные жители подрались из-за громкой музыки. Один из них также выстрелил в другого из травматического пистолета. Об этом сообщают в пресс-службе полиции. 

«Во время потасовки на лестничной клетке нападавший ударил потерпевшего рукоятью пистолета по голове и выстрелил, попав ему в область бедра», — рассказали журналистам в ведомстве. 

Сообщение о потасовке поступило в органы 29 мая. В нем было указано, что один из ее участников ранен. 

«Дознавателем ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия». В совершении преступления подозревается 40-летний местный житель», — говорят в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

Корреспондент ФАН выяснил, что сильно сосед не травмирован, а стрелявшему грозит штраф до 40000 рублей. Он может сесть в тюрьму на четыре месяца. 

«На месте всех задержали, задокументировали происходящее, опросили, собрали доказательства и как данные экспертизы поступили, так было принято процессуальное решение», — рассказали ФАН в полиции. 

Ранее ФАН сообщал, что местные жители открыли стрельбу на детской площадке в Сочи. Вспыхнул конфликт.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
россия калининград калининградская область
Комментировать
Эксклюзив
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 141346 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 96034 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 81373 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75328 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 55324 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru