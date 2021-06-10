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Тело 17-летнего парня достали из озера в Калининградской области

Общество
Тело 17-летнего парня достали из озера в Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 10 мая. В Калининградской области погиб 17-летний парень. Об этом ФАН рассказали в региональном Следственном комитете. 

«Вчера вечером двое несовершеннолетних купались на озере Пелавском. Один из них, к сожалению, утонул. Там находились рядом спасатели, но они не успели помочь», — сообщила корреспонденту ФАН Ольга Анисимова, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Калининградской области. 

По ее словам, вызвал спасателей товарищ погибшего. Они пытались переплыть Пелавское озеро.

«Спустя пару часов приехали спасатели и извлекли мальчика из воды. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в ходе осмотра места происшествия не обнаружено. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, исследования и установления точной причины смерти. По результатам будет вынесено процессуальное решение», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области утонул 50-летний мужчина. Он пошел купаться нетрезвым.

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россия калининград калининградская область
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