Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой

Калининград, 7 мая. Городские остановки вымостят старинной немецкой брусчаткой. Об этом рассказал руководитель дорожно-транспортного комитета горадминистрации Дмитрий Галкаев. Камень появится в заездных карманах у дороги.

«Брусчатка — это история, красота и безопасность с нормативами. Она мне нравится, но мы понимаем, что используя ее, невозможно соблюсти все требования и стандарты. Продумываем вопрос о том, чтобы замостить камнем автобусные карманы. Это уменьшит износ и колейность, придаст некую изюминку», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Местные жители положительно оценили инициативу властей. По их словам, подобное решение поможет сделать город красивее.

«Всегда было интересно, куда девается брусчатка с остановок, даже ходили сплетни, что ее крадут. Рада, что она украсит наш город», — поделилась своим мнением с корреспондентом ФАН калининградка Анастасия В.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде разгромили памятник кенигсбергской брусчатке. Он находился на еврейском кладбище. Жители благоустроили его сами.