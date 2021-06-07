Житель Калининградской области чуть не убил женщину за отказ познакомиться

Калининград, 7 июня. Местную жительницу чуть не убил мужчина, который распивал спиртное на озере со своими друзьями. Она проходила мимо их компании и не отреагировала на комплименты. За это он схватил ее и потащил в сторону озера, где попытался утопить. К счастью, женщина успела вырваться.

«Полицейские установили свидетелей происшествия и выяснили приметы злоумышленника. В тот же день он был задержан. В отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

ФАН в полиции рассказали, что санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, арест на период до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее ФАН сообщал, что полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении школьника под Калининградом. В Сети появилось видео, на котором 17-летний подросток калечит несовершеннолетнего.