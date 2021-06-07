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07 июня 19:35
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новостей
19:34
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
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Танец тысячи птиц сняли на Балтийском море в Калининградской области

Общество
Танец тысячи птиц сняли на Балтийском море в Калининградской области
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 7 июня. На Балтийском море в Калининградской области сняли танец тысячи птиц — мурмурацию. Видео опубликовали в социальных сетях и предположили, что пернатые образуют движущиеся стаи с целью защиты от хищников. 

«Так, скворцы, сбиваясь в грандиозные стаи, исполняют танец, создавая зрелищные сжимающиеся и разжимающиеся облака с четко очерченными контурами, движущиеся непредсказуемым образом. Облака эти могут разделяться на части и соединяться, одни облака из птиц пролетают сквозь другие на большой скорости, до 40 км/ч, при этом птицы не сталкиваются. Понять, каким образом алгоритм поведения отдельной птицы приводит к подобному явлению, помогает компьютерное моделирование. Так, оно показало, что механизм мурмурации играет роль защиты стаи от хищников», — пишут под видео. 

Комментарий ФАН дал Андрей Мухин, руководитель орнитологической станции Рыбачье на Куршской косе. По его словам, причину поведения птиц установить очень сложно.

«Явление малоизученное, почему это происходит, на самом деле неизвестно. В исследовании вопроса участвуют и математики, и масса других ученых», — сказал он корреспонденту ФАН. 

Танец тысячи птиц сняли на Балтийском море в Калининградской области
Prt Scr instagram.com  / @sveta___koroleva

Таким образом, частота объединения птиц в Калининградской области не установлена. На видео запечатлен уникальный случай. 

Ранее ФАН сообщал, что ученые выяснили, как мелкие певчие птицы пересекают большие расстояния. Они разработали новый датчик и снабдили им относительно крупных больших камышевок.

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Все новости / Общество / Танец тысячи птиц сняли на Балтийском море в Калининградской области
россия калининград калининградская область
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