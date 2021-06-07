Танец тысячи птиц сняли на Балтийском море в Калининградской области

Калининград, 7 июня. На Балтийском море в Калининградской области сняли танец тысячи птиц — мурмурацию. Видео опубликовали в социальных сетях и предположили, что пернатые образуют движущиеся стаи с целью защиты от хищников.

«Так, скворцы, сбиваясь в грандиозные стаи, исполняют танец, создавая зрелищные сжимающиеся и разжимающиеся облака с четко очерченными контурами, движущиеся непредсказуемым образом. Облака эти могут разделяться на части и соединяться, одни облака из птиц пролетают сквозь другие на большой скорости, до 40 км/ч, при этом птицы не сталкиваются. Понять, каким образом алгоритм поведения отдельной птицы приводит к подобному явлению, помогает компьютерное моделирование. Так, оно показало, что механизм мурмурации играет роль защиты стаи от хищников», — пишут под видео.

Комментарий ФАН дал Андрей Мухин, руководитель орнитологической станции Рыбачье на Куршской косе. По его словам, причину поведения птиц установить очень сложно.

«Явление малоизученное, почему это происходит, на самом деле неизвестно. В исследовании вопроса участвуют и математики, и масса других ученых», — сказал он корреспонденту ФАН.

Prt Scr instagram.com / @sveta___koroleva

Таким образом, частота объединения птиц в Калининградской области не установлена. На видео запечатлен уникальный случай.

Ранее ФАН сообщал, что ученые выяснили, как мелкие певчие птицы пересекают большие расстояния. Они разработали новый датчик и снабдили им относительно крупных больших камышевок.