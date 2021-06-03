Алиханов: Калининград не видит рисков для транзита газа в область через Литву

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03 июня 15:09
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новостей
15:08
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:07
Ближний Восток
В Израиле готовы к созданию правительства без Нетаньяху
15:07
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
15:07
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
15:07
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
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Алиханов: Калининград не видит рисков для транзита газа в область через Литву

Общество
Алиханов: Калининград не видит рисков для транзита газа в область через Литву
gazprom.com  /  Gazprom

Калининград, 3 мая. Регион ничем не рискует в случае транзита газа через Литву. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме. Созданные на территории анклава мощности при необходимости позволяют закрывать потребности янтарного края в автономном режиме. 

Дайнюс Крейвис, министр энергетики Литвы, заявлял некоторое время назад, что в случае введения секторальных санкций по ограничению транзита топлива через Белоруссию важно помнить о поставках российского природного газа в Калининградскую область. График, по его словам, утвержден до конца текущего года. 

«Мы не видим рисков. Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Литва заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд. Обеспечить полную энергетическую безопасность и независимость региона поручал президент РФ Владимир Путин. Решение было принято после объявления о подготовке европейских государств к выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы). Сейчас в Калининградской области построены и работают четыре новые электростанции, также в регионе реализован проект по строительству подземного хранилища газа (ПХГ). Область снабжается по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. 

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области. Жители пожаловались на ее состояние ему в Instagram.

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Все новости / Общество / Алиханов: Калининград не видит рисков для транзита газа в область через Литву
россия калининград калининградская область
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