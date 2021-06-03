Алиханов: Калининград не видит рисков для транзита газа в область через Литву

Калининград, 3 мая. Регион ничем не рискует в случае транзита газа через Литву. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме. Созданные на территории анклава мощности при необходимости позволяют закрывать потребности янтарного края в автономном режиме.

Дайнюс Крейвис, министр энергетики Литвы, заявлял некоторое время назад, что в случае введения секторальных санкций по ограничению транзита топлива через Белоруссию важно помнить о поставках российского природного газа в Калининградскую область. График, по его словам, утвержден до конца текущего года.

«Мы не видим рисков. Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Литва заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд. Обеспечить полную энергетическую безопасность и независимость региона поручал президент РФ Владимир Путин. Решение было принято после объявления о подготовке европейских государств к выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы). Сейчас в Калининградской области построены и работают четыре новые электростанции, также в регионе реализован проект по строительству подземного хранилища газа (ПХГ). Область снабжается по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области. Жители пожаловались на ее состояние ему в Instagram.