ФАН узнал, готовы ли калининградские пляжи к наплыву туристов

Калининград, 2 мая. Состояние пляжей в Светлогорске, Зеленоградске и Янтарном проверила межведомственная комиссия во главе с министром Калининградской области Андреем Ермаком. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. На содержание и оборудование пляжных зон отдыха было выделено 10 миллионов рублей.

В поселке Янтарный туристов готовы принять в районе парка имени М. Беккера, на пляже «Янтарный» в районе шахты «Анна», пляже «Лагуна» в районе обводненного карьера, пляже в районе южной части озера «Янтарное». Зоны отдыха оборудовали и в Светлогорске.

«Приятно удивил берег вдоль второй части променада. Мы видим, что благодаря берегозащитным мероприятиям появился пляж, там его раньше не было вообще. Коллеги из муниципалитета приводят инфраструктуру в порядок. Мы готовы к тому наплыву туристов, который будет у нас этим летом», — сказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

С 5 июня заработает и лифтовый спуск на пляж в Светлогорске. Сейчас на объекте заканчиваются косметические работы. Готов встретить отдыхающих и Зеленоградск.

Ранее ФАН сообщал, что пляж Ахлестышева во Владивостоке заморозили из-за отсутствия финансирования. В 2020 году на благоустройство зоны отдыха запрашивали 105 млн рублей.