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03 июня 12:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
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ФАН узнал, готовы ли калининградские пляжи к наплыву туристов

Общество
ФАН узнал, готовы ли калининградские пляжи к наплыву туристов
wikipedia.org  /  APredis/CC BY-SA 4.0

Калининград, 2 мая. Состояние пляжей в Светлогорске, Зеленоградске и Янтарном проверила межведомственная комиссия во главе с министром Калининградской области Андреем Ермаком. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. На содержание и оборудование пляжных зон отдыха было выделено 10 миллионов рублей.

В поселке Янтарный туристов готовы принять в районе парка имени М. Беккера, на пляже «Янтарный» в районе шахты «Анна», пляже «Лагуна» в районе обводненного карьера, пляже в районе южной части озера «Янтарное». Зоны отдыха оборудовали и в Светлогорске. 

«Приятно удивил берег вдоль второй части променада. Мы видим, что благодаря берегозащитным мероприятиям появился пляж, там его раньше не было вообще. Коллеги из муниципалитета приводят инфраструктуру в порядок. Мы готовы к тому наплыву туристов, который будет у нас этим летом», — сказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

С 5 июня заработает и лифтовый спуск на пляж в Светлогорске. Сейчас на объекте заканчиваются косметические работы. Готов встретить отдыхающих и Зеленоградск. 

Ранее ФАН сообщал, что пляж Ахлестышева во Владивостоке заморозили из-за отсутствия финансирования. В 2020 году на благоустройство зоны отдыха запрашивали 105 млн рублей.

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россия калининград калининградская область
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