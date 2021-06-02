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02 июня 20:53
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новостей
20:52
Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
Все новости

Калининградские нейрохирурги спасли девочку после падения на нее металлической двери

Общество
Калининградские нейрохирурги спасли девочку после падения на нее металлической двери
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Калининград, 2 мая. Нейрохирурги Калининграда спасли трехлетнюю девочку, на которую упала тяжелая железная дверь в одном из магазинов Калининграда. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в детскую областную больницу. О том, как проходило восстановление малышки, рассказал главный внештатный детский нейрохирург регионального минздрава, заведующий профильным отделением ДОБ, кандидат медицинских наук Петр Литвиненко.

«Состояние ребенка было тяжелое, обусловлено множественными черепно-мозговыми травмами, сильнейшей кровопотерей. Ребенок был без сознания, и прогнозы были крайне неблагоприятные», — рассказал врач журналистам. 

Девочке удалили гематомы и приникшие в мозг осколки костей черепа, сделали переливание донорской крови. Все манипуляции прошли успешно. Уже на следующий день ребенка доставили в палату нейрохирургии, что с учетом тяжести и характера травм бывает крайне редко.

«Здесь также свою роль сыграло то, что у маленьких детей очень высокий компенсаторный потенциал и резервные возможности головного мозга. Это и помогло нашей пациентке восстановиться в кратчайшие сроки», — заключил Петр Литвиненко. 

Ребенок пробыл в больнице 20 дней и был переведен на амбулаторное лечение. Он регулярно проходит осмотры у лечащего врача. В настоящий момент все нарушенные в результате травм функции мозга восстановлены, реабилитационных мероприятий не требуется и прогноз для дальнейшего состояния здоровья благоприятный.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде на маленького ребенка упал товар в магазине стальных дверей. СУ СК России по Калининградской области была организована доследственная проверка.

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Все новости / Общество / Калининградские нейрохирурги спасли девочку после падения на нее металлической двери
россия калининград калининградская область
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