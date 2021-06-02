Калининградские нейрохирурги спасли девочку после падения на нее металлической двери

Калининград, 2 мая. Нейрохирурги Калининграда спасли трехлетнюю девочку, на которую упала тяжелая железная дверь в одном из магазинов Калининграда. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в детскую областную больницу. О том, как проходило восстановление малышки, рассказал главный внештатный детский нейрохирург регионального минздрава, заведующий профильным отделением ДОБ, кандидат медицинских наук Петр Литвиненко.

«Состояние ребенка было тяжелое, обусловлено множественными черепно-мозговыми травмами, сильнейшей кровопотерей. Ребенок был без сознания, и прогнозы были крайне неблагоприятные», — рассказал врач журналистам.

Девочке удалили гематомы и приникшие в мозг осколки костей черепа, сделали переливание донорской крови. Все манипуляции прошли успешно. Уже на следующий день ребенка доставили в палату нейрохирургии, что с учетом тяжести и характера травм бывает крайне редко.

«Здесь также свою роль сыграло то, что у маленьких детей очень высокий компенсаторный потенциал и резервные возможности головного мозга. Это и помогло нашей пациентке восстановиться в кратчайшие сроки», — заключил Петр Литвиненко.

Ребенок пробыл в больнице 20 дней и был переведен на амбулаторное лечение. Он регулярно проходит осмотры у лечащего врача. В настоящий момент все нарушенные в результате травм функции мозга восстановлены, реабилитационных мероприятий не требуется и прогноз для дальнейшего состояния здоровья благоприятный.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде на маленького ребенка упал товар в магазине стальных дверей. СУ СК России по Калининградской области была организована доследственная проверка.