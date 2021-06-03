Жители попавшего под снос дома в Калининграде возмущены размером компенсаций

Жители улицы Галицкого в Калининграде жалуются на низкую стоимость компенсаций за свои квартиры. Их дом попал под снос, поскольку расположен на территории строительства дублера двухъярусного моста через реку Преголю. Горожане получили уведомления, в соответствии с которыми обязаны покинуть свои благоустроенные квартиры, но их затраты на переезд не принимаются во внимание. Об этом корреспонденту ФАН рассказала местная жительница Алина Тян.

«По закону эта земля нужна, чтобы построить автодублер, и нас просто ставят в известность, что квартиры оценивают и нас выселяют. Мы должны согласиться. Или отказаться, и тогда уже все будет происходить через суд. Нас никто не спрашивал. Мы пытаемся общаться с властями, с теми, кто нам идет навстречу. Я понимаю, что они тоже связаны, не могут сказать просто: «Ага, дадим им». А я, видимо, должна влезть в ипотеку, чтобы окупить затраты на переезд», — сказала она корреспонденту ФАН.

instagram.com / pr scr @enjoy_kaliningrad

Алина Тян владеет своей недвижимостью с начала 90-х годов и за это время успела превратить старую немецкую хрущевку с угольным отоплением на Галицкого в комфортабельное жилье с двухконтурным газовым котлом. Она заказала красивую подходящую под параметры своего жилья встроенную мебель, которую теперь невозможно продать, установила окна и двери, сделала дорогой ремонт. Работает женщина воспитателем в детском саду и заново покупать необходимые для жизни вещи возможности не имеет. Ее заработной платы едва хватает, чтобы покрывать минимальные потребности.

«Теперь же я вынуждена выезжать в голые стены, потому что мебель, которая у меня есть, где-то встроенная. Вы же понимаете, как ее делают? Мне ее надо будет ломать. Придется либо продать за бесценок, либо просто выкинуть! Нам говорят: «Заберите двери с собой». Но вы же понимаете, что двери это не чемодан? Я не могу взять и забрать их! Их нужно демонтировать и установить в новой квартире. На это никто деньги не дает. Не заложены деньги ни на ремонт, ни на что в компенсации! Просто оценили квартиру по каким-то непонятным меркам. У нас старый крепкий немецкий дом. Я знаю, что они дома какие-то странные брали, хрущевки и еще что-то. Это малоэтажный многоквартирный дом с автономным отоплением на Галицкого! Как я считаю, в историческом центре города. То есть у меня крутая квартира, тем более, что она в хорошем состоянии. И я не хотела выезжать! Предложенная нам компенсация недостаточна, чтобы можно было купить жилье, подобное нашему» — рассказывает Алина Тян корреспонденту ФАН.

instagram.com / pr scr @enjoy_kaliningrad

Она считает, что ее должны были не ставить в безвыходное положение, а предложить условия, которые привлекли бы ее, сделав переезд на новое место жительства менее стрессовым. Тем не менее строительство дублера двухъярусного моста обосновано, а значит она должна будет покинуть свою квартиру.

«Если городу надо или кому-то в стране, наверное, нужно было предложить адекватные условия, чтобы нам хотя бы было не обидно отсюда выехать. Сам по себе переезд — это уже большой стресс. Нужно переехать в новое место и там обосноваться. Это никто не учитывает. Мы уже и не просим моральной компенсации, мы уже просим, чтобы была возможность хотя бы купить такие квартиры, как у нас есть. А нас получается хэйтят разные люди. Я, например, обогащаться не собираюсь, я хочу жить в этой квартире. Все мое желание. Не получается сделать так, чтобы я тут жила, значит, нужно, наверное, предложить, выгодные условия, чтобы люди захотели. Но этого нет», — высказывает свое мнение Тян.

instagram.com / pr scr @enjoy_kaliningrad

Она также хотела бы хотя бы не рисковать, соглашаясь на денежную компенсацию, но, похоже, что не сможет, поскольку об обмене ее жилья на новую квартиру речи не идет. Все свои затраты на переезд она должна будет задокументировать и доказать, то есть собрать большое количество бумаг и подыскать подходящих специалистов, а также провести большую юридическую работу. Все это из-за того, что ее дом оказался на пути строительства моста.

«Я хочу, чтобы я выбрала квартиру, которая подходит, и мне ее купили, потому что, получив деньги, мы должны заняться поисками квартиры, а вы сами знаете, как сейчас жилье растет. Через два месяца я найду квартиру, которую не смогу оплатить, потому что она подорожала», — говорит Алина Тян корреспонденту ФАН.

Ситуацию прокомментировала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, для оценки стоимости квартир был привлечен компетентный специалист и жильцы должны просто провести свою аналогичную экспертизу, предоставив ее в суд.

«Администрация, прежде чем предложить такую цену, сделала независимую оценку стоимости квартир. Оценщик — это то лицо, которое отвечает за достоверность определения рыночной стоимости. Если жители не согласны с рыночной стоимостью, должно быть обращение в суд и представление суду такой же независимой оценки», — сказала Дятлова журналистам.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Жители должны защищаться и собраться доказательства для суда или ждать, когда город обратиться туда сам. Не имея на руках результатов новой экспертизы жилья, они просто его проиграют.

«Смотрите, есть житель, он говорит, что за эту квартиру хочет получить 5 млн рублей. Я не могу вытащить из бюджета города Калининграда 5 млн рублей и заплатить, потому что следующим этапом я пойду в тюрьму. Стоимость должна быть разумной. Жители сегодня имеют право представить свою оценку, и суд вынесет решение, какую оценку мы должны принять в результате. Я не воюю сегодня с жителями города и готова исполнить то решение суда, которое будет вынесено. Мне нужно законное основание выплатить жителям рыночную стоимость квартир, а на основании просто заявления это сделать невозможно», — говорит Елена Дятлова.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде планируется построить мост стоимостью 12 млрд рублей. Переправа станет дублером довоенного двухъярусного железнодорожно-автомобильного моста, который уже выработал свой ресурс. Сейчас старое сооружение остается главным на транспортных потоках в направлении западной части региона и портов Балтийск и Светлый.