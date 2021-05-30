Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет

Калининград, 30 мая. Сотрудница налоговой, нанесшая 27 ударов трем сотрудникам Росгвардии, может сесть на срок до пяти лет. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, местная жительница нарушала общественный порядок, будучи в нетрезвом состоянии. Ее задержала полиция, но она оказала физическое сопротивление и вступила в драку. Сообщается, что она пыталась сбежать, вырывалась из рук представителей закона, била их «в область их ног и паха, толкала в плечо, наносила удары рукой в область лица», параллельно оскорбляла их.

Подобные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 318 УК и 319-й статье. Буйную калининградку будут судить за применение насилия к представителям власти и за их публичное оскорбление. Росгвардейцы утверждают, что кроме боли испытали и моральные страдания — обвиняемая их унижала.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники Росгвардии начали штурм квартиры екатеринбургского стрелка. Вскоре злоумышленник — бывший сотрудник полиции — был задержан.