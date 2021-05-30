Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб

Калининград, 30 мая. Местный житель решил распилить болгаркой военный снаряд, из-за чего подорвался на нем и погиб. Очевидцы обратились в службу 112.

Все произошло в поселке Заовражное Калининградской области. Горожане сомневаются в уме виновника произошедшего.

«Как можно было до такого додуматься. И смешно, и грешно», — высказался Максим М.

«Все просто. Денег нет, нормально работы нет, медь по 520 рублей», — сделал предположение Андрей П.