Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб

Калининград, 30 мая. Местный житель решил распилить болгаркой военный снаряд, из-за чего подорвался на нем и погиб. Очевидцы обратились в службу 112.
Все произошло в поселке Заовражное Калининградской области. Горожане сомневаются в уме виновника произошедшего.
«Как можно было до такого додуматься. И смешно, и грешно», — высказался Максим М.
«Все просто. Денег нет, нормально работы нет, медь по 520 рублей», — сделал предположение Андрей П.
Случавшееся корреспонденту ФАН прокомментировали в СУ СК России по Калининградской области. Дело взято под контроль.
«Снаряд, предположительно времен войны, сдетонировал во дворе частного жилого дома. Обстоятельства выясняются. Мужчине было 32 года», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Ранее ФАН сообщал, что житель Калининграда спрятал в подвале боеприпас времен войны. В отношении ничего возбудили уголовное дело.