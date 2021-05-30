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30 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:22
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
Все новости

Алиханов создал рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний Калининграда

Общество
Алиханов создал рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний Калининграда
gov39.ru/  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 30 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил создать рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области. Задача — разработать меры поддержки для бизнеса, демонстрирующего устойчивый рост и развитие. 

«Как руководитель комиссии Госсовета по малому и среднему предпринимательству уже долгое время пытаюсь продвигать идею о том, что нам нужна не какая-то «сплошная» мера поддержки малого бизнеса, а очень концентрированная. При таком подходе рабочая группа с участием руководителей-чиновников занимается развитием конкретной компании. Например, с одной из компаний — «Калининградским композитным заводом» — мы, помимо финансовых вопросов, обсудили строительство инфраструктуры, регистрацию их продуктов на западных рынках и многое другое. Мне кажется, что такая суперконцентрация и поддержка быстрорастущих компаний-лидеров может стать новым успешным направлением нашей работы с предпринимателями», — рассказал губернатор Калининградкой области Антон Алиханов журналистам. 

Проекты рабочей группе продемонстрировали представитель фабрики инвалидных колясок «Обсервер», предпринимательница Ксения Соломонова, которая организовала под брендом «Molinialife» производство льняной одежды, «Калининградский композитный завод». Все компании активно пользуются государственными мерами поддержки. 

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в городе Черняховск. Он посетил ее после многочисленных жалоб жителей в Instagram. 

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россия калининград калининградская область
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Все новости / Общество / Алиханов создал рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний Калининграда
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