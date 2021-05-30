Алиханов создал рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний Калининграда

Калининград, 30 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил создать рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области. Задача — разработать меры поддержки для бизнеса, демонстрирующего устойчивый рост и развитие.

«Как руководитель комиссии Госсовета по малому и среднему предпринимательству уже долгое время пытаюсь продвигать идею о том, что нам нужна не какая-то «сплошная» мера поддержки малого бизнеса, а очень концентрированная. При таком подходе рабочая группа с участием руководителей-чиновников занимается развитием конкретной компании. Например, с одной из компаний — «Калининградским композитным заводом» — мы, помимо финансовых вопросов, обсудили строительство инфраструктуры, регистрацию их продуктов на западных рынках и многое другое. Мне кажется, что такая суперконцентрация и поддержка быстрорастущих компаний-лидеров может стать новым успешным направлением нашей работы с предпринимателями», — рассказал губернатор Калининградкой области Антон Алиханов журналистам.

Проекты рабочей группе продемонстрировали представитель фабрики инвалидных колясок «Обсервер», предпринимательница Ксения Соломонова, которая организовала под брендом «Molinialife» производство льняной одежды, «Калининградский композитный завод». Все компании активно пользуются государственными мерами поддержки.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в городе Черняховск. Он посетил ее после многочисленных жалоб жителей в Instagram.