Участник спортивного забега в Калининграде умер от остановки сердца в возрасте 35 лет

Калининград, 30 мая. Во время всероссийского полумарафона «ЗаБег» умер 35-летний мужчина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Умер участник марафона, сердце», — написала Елена Б. «Бег дело такое, далеко не первый случай», — сообщил Александр А. «Печально, конечно, но, как говорится, от инфаркта не убежишь», — сказал Виктор К.

Информацию подтверждают в региональном Следственном комитете. В СМИ также появились данные о том, что калининградец упал с моста после остановки сердца, но эту версию опровергли.

«Он не упал с моста. Мужчина 86 года рождения, стало ему плохо, оказавшиеся рядом медики, к сожалению, его спасти не смогли и констатировали смерть. Следователь наш выезжал на место происшествия, следов, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам будет вынесено процессуальное решение», — рассказала корреспонденту ФАН Ольга Анисимова, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что СК расследует уголовное дело об избиении мальчика в Калининградской области. Видеозапись драки распространилась в социальных сетях.