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30 мая 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Общество
Мясников дал рекомендации для хорошего отдыха
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
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Участник спортивного забега в Калининграде умер от остановки сердца в возрасте 35 лет

Общество
Участник спортивного забега в Калининграде умер от остановки сердца в возрасте 35 лет
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Калининград, 30 мая. Во время всероссийского полумарафона «ЗаБег» умер 35-летний мужчина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

«Умер участник марафона, сердце», — написала Елена Б.

«Бег дело такое, далеко не первый случай», — сообщил Александр А.

«Печально, конечно, но, как говорится, от инфаркта не убежишь», — сказал Виктор К. 

Информацию подтверждают в региональном Следственном комитете. В СМИ также появились данные о том, что калининградец упал с моста после остановки сердца, но эту версию опровергли. 

«Он не упал с моста. Мужчина 86 года рождения, стало ему плохо, оказавшиеся рядом медики, к сожалению, его спасти не смогли и констатировали смерть. Следователь наш выезжал на место происшествия, следов, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам будет вынесено процессуальное решение», — рассказала корреспонденту ФАН Ольга Анисимова, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Калининградской области. 

Ранее ФАН сообщал, что СК расследует уголовное дело об избиении мальчика в Калининградской области. Видеозапись драки распространилась в социальных сетях. 

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россия калининград калининградская область
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