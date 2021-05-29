Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области

Калининград, 29 мая. Губернатор Антон Алиханов внепланово посетил больницу в Черняховске Калининградской области. Он сообщил, что до конца 2022 года на ремонт в этом учреждении заложат дополнительные средства.

«Без сомнений, помещения требуют ремонта, о чем в ходе «экскурсии» говорили с главврачом инфекционки. Больница уже заказала разработку проектной документации на капитальный ремонт крыши во всех корпусах и ремонт всех коридоров. Поручил оценить стоимость дополнительного проекта по ремонту в палатах и других помещениях», — рассказал губернатор Калининградской области в Instagram.

instagram.com / pr scr @aaalikhanov

Он также уточнил, что новый главный врач в учреждении был назначен только 1,5 месяца назад. По его словам, жалоб у пациентов к лечению и персоналу нет. К слову, на состояние больницы губернатору пожаловались в социальных сетях.

Ранее Антон Алиханов прокомментировал рекомендации калининградских властей не посещать кладбища в майские праздники. Они оставались открытыми.