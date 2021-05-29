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29 мая 21:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:04
Алеся Кафельникова показала первый совместный снимок со свадьбы с Петришиным
21:03
Политика
В Вильнюсе заявили, что Россия отказала в выдаче визы литовскому атташе по культуре
21:02
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
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Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда

Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
vk.com/omsk_vk  / 

Калининград, 29 мая. Памятник немецкой брусчатке и кирпичную скамейку на старом еврейском кладбище разгромили на улице Литовский вал. Об этом сообщает местный активист Сергей Довлатов.

«Какие-то двуногие существа, людьми их не назовешь, разбили недавно установленный нами шуточный памятник кенигсбергской брусчатке кувалдой, раскромсали выложенную из кирпича лавочку, а осколками забросали клумбу, на которой многие люди высадили цветы и красивые растения» — написал он в Сети.

По его словам, вокруг разрушенных достопримечательностей вандалы также разбросали листовки с надписью «Нет чужебесию». Клумба была благоустроена с разрешения городских властей. Горожане сами высаживали там цветы. По факту произошедшего проводится проверка УМВД России по Калининградской области.  В пабликах калининградцы обвинили в произошедшем «противников германизации» Калининграда. Активист Юрий Иванов, к примеру, уверен, что они участвовать в разрушении памятника не могли.

«Скорее всего было так. Некая «горячая» молодежь под воздействием импульса разрушила памятник. А «германизаторы» увидели это и  — умирать, так с музыкой  — подбросили листовки. С целью создания шумихи»,  — рассказал он корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что переехавший в Калининград поляк рассказал о преимуществах РФ перед Европой. Он намерен провести в России остаток жизни. 

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россия калининград калининградская область
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