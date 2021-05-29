Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда

Калининград, 29 мая. Памятник немецкой брусчатке и кирпичную скамейку на старом еврейском кладбище разгромили на улице Литовский вал. Об этом сообщает местный активист Сергей Довлатов.

«Какие-то двуногие существа, людьми их не назовешь, разбили недавно установленный нами шуточный памятник кенигсбергской брусчатке кувалдой, раскромсали выложенную из кирпича лавочку, а осколками забросали клумбу, на которой многие люди высадили цветы и красивые растения» — написал он в Сети.

По его словам, вокруг разрушенных достопримечательностей вандалы также разбросали листовки с надписью «Нет чужебесию». Клумба была благоустроена с разрешения городских властей. Горожане сами высаживали там цветы. По факту произошедшего проводится проверка УМВД России по Калининградской области. В пабликах калининградцы обвинили в произошедшем «противников германизации» Калининграда. Активист Юрий Иванов, к примеру, уверен, что они участвовать в разрушении памятника не могли.

«Скорее всего было так. Некая «горячая» молодежь под воздействием импульса разрушила памятник. А «германизаторы» увидели это и — умирать, так с музыкой — подбросили листовки. С целью создания шумихи», — рассказал он корреспонденту ФАН.

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