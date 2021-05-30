СК расследует уголовное дело об избиении мальчика в Калининградской области

Калининград, 30 мая. По поручению главы регионального Следственного комитета Дмитрия Бочарова организована доследственная проверка по факту избиения несовершеннолетнего в Калининградской области. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлена драка подростков.

«По предварительным данным, 22 мая 2021 года, в Черняховске между ранее знакомыми 14-летним и 17-летним подростками произошел конфликт, в ходе которого 14-летнему потерпевшему причинены телесные повреждения», — рассказала журналистам пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В связи с общественным резонансом уголовное дело было изъято из органов полиции и передано в СК России по Калининградской области для проведения расследования.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступлениям», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Ранее ФАН сообщал, что попавшего на видео извращенца-педофила из Калининграда нашли оперативники. Он совершал непристойные действия, находясь неподалеку от детей.