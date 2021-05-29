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новостей
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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Милоша Биковича оштрафуют за катание по нацпарку Куршская коса на квадроцикле

Шоу-бизнес
Милоша Биковича оштрафуют за катание по нацпарку Куршская коса на квадроцикле
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Калининград, 29 мая. Звезду сериала «Холоп» Милоша Биковича оштрафуют за катание на квадроцикле по Куршской косе. Об этом ФАН сообщила пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова. 

«Будет штраф. Сейчас наша оперативная служба занимается тем, что готовит документы. Их ему скорее всего направят через организаторов киносъемки, которые его сюда привезли», — рассказала корреспонденту ФАН представитель национального парка. 

Милоша Биковича оштрафуют за катание по нацпарку Куршская коса на квадроцикле
instagram.com  / pr scr @bikovic

Видео, на котором видно, как Милош Бикович развлекается на Куршской косе, артист сам опубликовал на своей личной странице в Instagram. По всей видимости, он не знал, что песчаные дюны — заповедная зона, по которой запрещено даже ходить. Штраф за совершенное им правонарушение составит четыре тысячи рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что туристы нарубили дров в национальном парке Куршская коса. Соответствующая запись появилась в одном из популярных пабликов в Сети.

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россия калининград калининградская область
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