Милоша Биковича оштрафуют за катание по нацпарку Куршская коса на квадроцикле

Калининград, 29 мая. Звезду сериала «Холоп» Милоша Биковича оштрафуют за катание на квадроцикле по Куршской косе. Об этом ФАН сообщила пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

«Будет штраф. Сейчас наша оперативная служба занимается тем, что готовит документы. Их ему скорее всего направят через организаторов киносъемки, которые его сюда привезли», — рассказала корреспонденту ФАН представитель национального парка.

instagram.com / pr scr @bikovic

Видео, на котором видно, как Милош Бикович развлекается на Куршской косе, артист сам опубликовал на своей личной странице в Instagram. По всей видимости, он не знал, что песчаные дюны — заповедная зона, по которой запрещено даже ходить. Штраф за совершенное им правонарушение составит четыре тысячи рублей.

Ранее ФАН сообщал, что туристы нарубили дров в национальном парке Куршская коса. Соответствующая запись появилась в одном из популярных пабликов в Сети.