Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу

Калининград, 26 мая. МЧС продолжит разминирование немецкой баржи в городе Балтийске Калининградской области. Она затонула еще во время Второй мировой войны.

Пляж на улице Батарейной в поселке Мечниково объявлен небезопасным. От его посещения просят воздержаться.

«График работы сводного отряда будет очень плотным, каждый погожий день будет использован для водолазных работ. Плавсредства, специальное оборудование и все, что необходимо для глубоководных спусков, уже готово и только ждет сигнала. В самый западный регион России впервые прибыли спасатели из Ногинска. В их задачи входит очистка территории Балтийского городского округа от авиабомб и фугасов совместно с коллегами из Невского спасательного центра», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе МЧС.