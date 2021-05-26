Калининградцы смогут улететь в Берлин и Прагу рейсами Nordwind

Калининград, 26 мая. Аэропорт «Храброво» станет одним из ведущих для авиакомпании Nordwind. Об этом журналистам сообщил генеральный директор перевозчика Антон Маттис.

«На сегодня у нас есть несколько уверенно развивающихся региональных баз, где мы базируем свои самолеты. Это Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Симферополь. И с этого лета к этим базам присоединяется Калининград, где мы всерьез и надолго», — заявил он.

Сначала в Калининграде планируется установить два самолета. Их число будут увеличивать от месяца к месяцу. В сентябре планируется использовать уже три самолета, а к октябрю четыре.

«Наши планы по международным маршрутам зависят от нескольких факторов, на которые компания не может влиять, а также от того, получим ли мы разрешения на эти полеты. Но в приоритетах полеты из Калининграда в Ташкент, Алма-Ату, Берлин, Минск, Прагу и Дюссельдорф. При оптимистичном прогнозе мы рассчитываем выйти на показатель 340 тыс. пассажиров», — сказал Маттис.

К слову, на финансовом успехе компании отрицательно отразился запрет на полеты в Турцию. Теперь Nordwind планирует восполнять потери на других направлениях.

Ранее ФАН сообщал, когда могут открыться международные границы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что авиационное сообщение восстановится через год.