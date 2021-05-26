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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
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Калининградцы смогут улететь в Берлин и Прагу рейсами Nordwind

Общество
Калининградцы смогут улететь в Берлин и Прагу рейсами Nordwind
 /  Пресс-служба авиакомпании Nordwind

Калининград, 26 мая. Аэропорт «Храброво» станет одним из ведущих для авиакомпании Nordwind. Об этом журналистам сообщил генеральный директор перевозчика Антон Маттис. 

«На сегодня у нас есть несколько уверенно развивающихся региональных баз, где мы базируем свои самолеты. Это Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Симферополь. И с этого лета к этим базам присоединяется Калининград, где мы всерьез и надолго», — заявил он. 

Сначала в Калининграде планируется установить два самолета. Их число будут увеличивать от месяца к месяцу. В сентябре планируется использовать уже три самолета, а к октябрю четыре. 

«Наши планы по международным маршрутам зависят от нескольких факторов, на которые компания не может влиять, а также от того, получим ли мы разрешения на эти полеты. Но в приоритетах полеты из Калининграда в Ташкент, Алма-Ату, Берлин, Минск, Прагу и Дюссельдорф. При оптимистичном прогнозе мы рассчитываем выйти на показатель 340 тыс. пассажиров», — сказал Маттис.

К слову, на финансовом успехе компании отрицательно отразился запрет на полеты в Турцию. Теперь Nordwind планирует восполнять потери на других направлениях. 

Ранее ФАН сообщал, когда могут открыться международные границы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что авиационное сообщение восстановится через год. 

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россия калининград калининградская область
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Все новости / Общество / Калининградцы смогут улететь в Берлин и Прагу рейсами Nordwind
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