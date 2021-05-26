Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории

Калининград, 26 мая. Более 3 млн пассажиров рассчитывает принять калининградский аэропорт «Храброво» в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Корытный. Предполагается, что новый показатель посещаемости превысит тот, что был достигнут в 2020 году, на 1 млн человек.

«В этом году можем перешагнуть исторический рубеж — 3 млн пассажиров. Будет 3 млн 100 — 3 млн 200 (пассажиров. — Прим. ФАН)», — сказал Корытный журналистам.

Он также заметил, что в текущих реалиях это абсолютно достижимая цифра. С такими темпами посещаемости аэропорт не сталкивался даже во время чемпионата мира по футболу.

«Июньское расписание [2021 года] — это больше 50 рейсов на прилет и на вылет ежедневно, и оно растет», — уточнил директор аэропорта.

В прошлые года в «Храброво» выполнялось 32-34 рейса в день, что в целом считается хорошим показателем для регионального аэропорта. Увеличить пассажиропоток в Калининграде планировали только к 2025 году, но впечатляющих успехов удалось достичь раньше. Уже прорабатывается проект гостиницы на 100 мест уровня «три звезды».

Ранее ФАН сообщал, что избившая сотрудницу калининградского аэропорта поэтесса из Москвы не смогла покинуть город дважды. Ее просто не пустили на рейс авиакомпании-работодателя местной жительницы.