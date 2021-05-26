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13:53
Общество
Кинокритик Шпагин оценил идею новой экранизации «Анны Карениной» от Netflix
13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
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Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории

Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
kgd.aero  /  пресс-служба аэропорта Храброво

Калининград, 26 мая. Более 3 млн пассажиров рассчитывает принять калининградский аэропорт «Храброво» в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Корытный. Предполагается, что новый показатель посещаемости превысит тот, что был достигнут в 2020 году, на 1 млн человек.

«В этом году можем перешагнуть исторический рубеж — 3 млн пассажиров. Будет 3 млн 100 — 3 млн 200 (пассажиров. — Прим. ФАН)», — сказал Корытный журналистам.

Он также заметил, что в текущих реалиях это абсолютно достижимая цифра. С такими темпами посещаемости аэропорт не сталкивался даже во время чемпионата мира по футболу. 

«Июньское расписание [2021 года] — это больше 50 рейсов на прилет и на вылет ежедневно, и оно растет», — уточнил директор аэропорта.

В прошлые года в «Храброво» выполнялось 32-34 рейса в день, что в целом считается хорошим показателем для регионального аэропорта. Увеличить пассажиропоток в Калининграде планировали только к 2025 году, но впечатляющих успехов удалось достичь раньше. Уже прорабатывается проект гостиницы на 100 мест уровня «три звезды». 

Ранее ФАН сообщал, что избившая сотрудницу калининградского аэропорта поэтесса из Москвы не смогла покинуть город дважды. Ее просто не пустили на рейс авиакомпании-работодателя местной жительницы. 

россия калининград калининградская область
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