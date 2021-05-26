Роспотребнадзор Калининграда призывает отменить все массовые мероприятия в регионе

Калининград, 26 мая. В регионе предложили запретить все массовые мероприятия сроком на две недели. О необходимости принятия мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявила глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура.

«Вчера управление Роспотребнадзора внесло соответствующее предложение в правительство Калининградской области о запрете всех массовых мероприятий без исключения на две недели. Это делается для того, чтобы все-таки достигнуть стабилизации показателя заболеваемости (коронавирусом — прим. ФАН) с трендом на снижение», — сказала Елена Бабура.

В настоящее время в Калининграде фиксируется от 50 до 65 случаев коронавируса. Этот показатель считается превышающим среднероссийский уровень.

«Мы находимся на 20 месте среди субъектов Российской Федерации и в тройке субъектов Северо-Западному федеральному округу», — отметила Елена Бабура.

В правительстве Калининградской области ФАН пояснили, что пока что массовые мероприятия проводить запрещено в принципе. Все они проходят согласование в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Елена Бабура направила свои рекомендации. Их рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба и примут решение», — рассказали ФАН в пресс-службе властей.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году в Калининграде запланировано проведение матча за Суперкубок Росси. Он должен состояться 17 июля.