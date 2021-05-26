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26 мая 12:26
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новостей
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
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Роспотребнадзор Калининграда призывает отменить все массовые мероприятия в регионе

  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:01
Общество
Роспотребнадзор Калининграда призывает отменить все массовые мероприятия в регионе
Pr Scr instagram.com  /  @bastaakanoggano

Калининград, 26 мая. В регионе предложили запретить все массовые мероприятия сроком на две недели. О необходимости принятия мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявила глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура. 

«Вчера управление Роспотребнадзора внесло соответствующее предложение в правительство Калининградской области о запрете всех массовых мероприятий без исключения на две недели. Это делается для того, чтобы все-таки достигнуть стабилизации показателя заболеваемости (коронавирусом — прим. ФАН) с трендом на снижение», — сказала Елена Бабура.

В настоящее время в Калининграде фиксируется от 50 до 65 случаев коронавируса. Этот показатель считается превышающим среднероссийский уровень. 

«Мы находимся на 20 месте среди субъектов Российской Федерации и в тройке субъектов Северо-Западному федеральному округу», — отметила Елена Бабура.

В правительстве Калининградской области ФАН пояснили, что пока что массовые мероприятия проводить запрещено в принципе. Все они проходят согласование в оперштабе по борьбе с инфекцией. 

«Елена Бабура направила свои рекомендации. Их рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба и примут решение», — рассказали ФАН в пресс-службе властей.  

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году в Калининграде запланировано проведение матча за Суперкубок Росси. Он должен состояться 17 июля.

россия калининград калининградская область
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