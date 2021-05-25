Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»

Калининград, 25 мая. Городской сити-менеджер Елена Дятлова поручила администрации обновить разметку калининградских велодорожек и соединить их между собой. Она заявила об этом в рамках последнего оперативного заседания в мэрии.

Предполагается, что благодаря этой инициативе местные жители и гости города легко смогут понять, как доехать, например, от благоустроенного Верхнего озера до исторических зданий Литовского вала.

«Поручение двум комитетам (транспорта и ЖКХ — прим. ФАН) целевым образом пройтись по нашим велодорожкам, если они в составе уличной дорожной сети, то обновить разметки. Коллеги, у нас уже заканчивается май, активно начинается туристический сезон, и жители города Калининграда используют велосипед, как средство передвижения и отдыха, нам необходимо с вами проделать эту работу», — сказала Дятлова журналистам.

К тому же, за несколько дней до этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с инициативой организации еженедельного воскресного велодня в городе. В Калининграде прошел крупный велопробег.

«Как вы смотрите на то, чтобы сделать каждое воскресенье с апреля по конец октября велоднем в городе Калининграде? С 10:00 до 15:00 часть города (остров Октябрьский и ряд центральных улиц (каких надо решить отдельно) отдавать только под велодвижение и движение общественного транспорта (ну, и оперативных служб, скорой и проч.)», — спросил губернатор Калининградской области у жителей в Instagram.

instagram.com / pr scr @aaalikhanov

Его идею поддержали не все горожане. В первую очередь жителей беспокоит дорожный коллапс.

«Каждое воскресенье перекрывать центр?! Ну такое себе. Летом особенно», — высказалась Елена А. «Отношусь отрициально! Потому что половина людей работает два через два, и воскресенье часто выпадает на рабочий день. Добраться на работу, знаете ли, нелегко при перекрытом центре. Мало нам пробок в будни?» — высказалась в разговоре с корреспондентов ФАН Валерия В.

Сити-менеджер Елена Дятлова, в свою очередь, отметила, что перекрытие города в «День колеса» в минувшие выходные обошлось муниципальному бюджету примерно в 1 млн рублей.

«Коллеги, давайте так. Ведь дело же не в деньгах. Деньги всегда вторичны. Если это нужно жителям, если это общественное мероприятие, которое нужно сегодня калининградцам, оно должно стать частью нашей культуры, мы должны этим заниматься», — сказала сити-менеджер журналистам.

Ранее ФАН сообщал, что часть центральных улиц Калининграда перекрыли из-за большого велопарада. Меры были призваны обеспечить прохождение колонны гонщиков по маршруту.