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новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
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Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»

Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Калининград, 25 мая. Городской сити-менеджер Елена Дятлова поручила администрации обновить разметку калининградских велодорожек и соединить их между собой. Она заявила об этом в рамках последнего оперативного заседания в мэрии. 

Предполагается, что благодаря этой инициативе местные жители и гости города легко смогут понять, как доехать, например, от благоустроенного Верхнего озера до исторических зданий Литовского вала. 

«Поручение двум комитетам (транспорта и ЖКХ — прим. ФАН) целевым образом пройтись по нашим велодорожкам, если они в составе уличной дорожной сети, то обновить разметки. Коллеги, у нас уже заканчивается май, активно начинается туристический сезон, и жители города Калининграда используют велосипед, как средство передвижения и отдыха, нам необходимо с вами проделать эту работу», — сказала Дятлова журналистам.  

К тому же, за несколько дней до этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с инициативой организации еженедельного воскресного велодня в городе. В Калининграде прошел крупный велопробег.

«Как вы смотрите на то, чтобы сделать каждое воскресенье с апреля по конец октября велоднем в городе Калининграде? С 10:00 до 15:00 часть города (остров Октябрьский и ряд центральных улиц (каких надо решить отдельно) отдавать только под велодвижение и движение общественного транспорта (ну, и оперативных служб, скорой и проч.)», — спросил губернатор Калининградской области у жителей в Instagram. 

Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
instagram.com  / pr scr @aaalikhanov

Его идею поддержали не все горожане. В первую очередь жителей беспокоит дорожный коллапс. 

«Каждое воскресенье перекрывать центр?! Ну такое себе. Летом особенно», — высказалась Елена А. 

«Отношусь отрициально! Потому что половина людей работает два через два, и воскресенье часто выпадает на рабочий день. Добраться на работу, знаете ли, нелегко при перекрытом центре. Мало нам пробок в будни?» — высказалась в разговоре с корреспондентов ФАН Валерия В.

Сити-менеджер Елена Дятлова, в свою очередь, отметила, что перекрытие города в «День колеса» в минувшие выходные обошлось муниципальному бюджету примерно в 1 млн рублей. 

«Коллеги, давайте так. Ведь дело же не в деньгах. Деньги всегда вторичны. Если это нужно жителям, если это общественное мероприятие, которое нужно сегодня калининградцам, оно должно стать частью нашей культуры, мы должны этим заниматься», — сказала сити-менеджер журналистам.

Ранее ФАН сообщал, что часть центральных улиц Калининграда перекрыли из-за большого велопарада. Меры были призваны обеспечить прохождение колонны гонщиков по маршруту.

россия калининград калининградская область
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