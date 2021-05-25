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25 мая 21:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:13
Политика
Президент Швейцарии выступил за плодотворный диалог Путина и Байдена в Женеве
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
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Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»

Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
instagram.com  /  pr scr @bikovic

Калининград, 25 мая. Русский актер Милош Бикович, прославившийся после таких фильмов, как «Лед», «Балканский рубеж» и «Холоп», фотографируется на фоне закатного Балтийского моря в Калининграде и размещает снимки в сториз Instagram под хэштегом «лепота». Свое фото на променаде он выложил в ленту отдельно. 

«Такая красота… (Я про закат, не про себя)», — подписал он эту публикацию. 

Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
vk.com  / pr scr @bikovic

Сейчас звезда снимается в фильме «Хочу замуж» вместе с Кристиной Асмус. Согласно сюжету, его герой собирается связать себя узами брака с возлюбленной, но постоянно встречает подругу детства, и невеста начинает подозревать его в неверности. 

Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
instagram.com  / pr scr @bikovic

«Великолепный. Я про закат», — поддержал любимого артиста поклонник Валерий В.

«Зеленоградск, Калининградская область. Оставайтесь», — написала Ирина Д. 

Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Ляпота»
instagram.com  / pr scr @bikovic

Несколькими днями ранее актер поделился своим мнением о калининградской погоде. Он пожелал, чтобы настроение девушек его подписчиков никогда не было таким же непостоянным. 

«Этой записью он выразил всю нашу боль. Очень точно сказано», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия Ж. 

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус посетила Куршскую косу в Калининградской области. Ей удалось прогуляться по национальному парку в обеденный перерыв.

россия калининград калининградская область
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