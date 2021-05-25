Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»

Калининград, 25 мая. Русский актер Милош Бикович, прославившийся после таких фильмов, как «Лед», «Балканский рубеж» и «Холоп», фотографируется на фоне закатного Балтийского моря в Калининграде и размещает снимки в сториз Instagram под хэштегом «лепота». Свое фото на променаде он выложил в ленту отдельно.

«Такая красота… (Я про закат, не про себя)», — подписал он эту публикацию.

vk.com / pr scr @bikovic

Сейчас звезда снимается в фильме «Хочу замуж» вместе с Кристиной Асмус. Согласно сюжету, его герой собирается связать себя узами брака с возлюбленной, но постоянно встречает подругу детства, и невеста начинает подозревать его в неверности.

instagram.com / pr scr @bikovic

«Великолепный. Я про закат», — поддержал любимого артиста поклонник Валерий В. «Зеленоградск, Калининградская область. Оставайтесь», — написала Ирина Д.

instagram.com / pr scr @bikovic

Несколькими днями ранее актер поделился своим мнением о калининградской погоде. Он пожелал, чтобы настроение девушек его подписчиков никогда не было таким же непостоянным.

«Этой записью он выразил всю нашу боль. Очень точно сказано», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия Ж.

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус посетила Куршскую косу в Калининградской области. Ей удалось прогуляться по национальному парку в обеденный перерыв.