Кристина Асмус надеется похудеть после прогулок на Куршской косе под Калининградом

Калининград, 25 мая. Популярная актриса Кристина Асмус посетила национальный парк Куршская коса. В области проходят съемки романтической комедии «Хочу замуж», а артистка играет в фильме одну из главных ролей.

«Вообще! Красота! Класс. Я супердовольный человек. Мы снимаем сегодня на Куршской косе. Во время своего обеда, часового перерыва я не поехала на базу, не пошла в свой душный вагончик, а осталась на косе и провела час на прекрасном воздухе. Потом начался дождик, мы всей нашей небольшой группкой прятались в малюсенькой палаточке. Блин, романтика. Вот сейчас иду уже минут десять, наверное, пешком, птички поют, хорошо. На перекостюм, перегрим и обратно сюда. Похудею», — рассказала Кристина в своих Instagram-сториз.

Во время прогулки артистку сопровождали коллеги Люся Чеботина и София Карпухина.

Согласно сюжету комедии «Хочу замуж» главные герои ленты, Люба и Сергей — друзья детства. Жизнь развела из так давно, что они даже не узнали друг друга, случайно встретившись на улице. Так бы они и прошли мимо и разошлись по двум счастливым жизням, если бы не череда нелепых случайностей и совпадений, благодаря которым жена Сергея Инга и жених Любы Роберт убеждены, что у Любы и Сергея роман.

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на погоду в Калининграде. В этот момент съемки комедии «Хочу замуж» проходили на Балтийском море в курортном городе Светлогорске.