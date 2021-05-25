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25 мая 18:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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Кристина Асмус надеется похудеть после прогулок на Куршской косе под Калининградом

Общество
Кристина Асмус надеется похудеть после прогулок на Куршской косе под Калининградом
instagram.com  /  pr scr @asmuskristina

Калининград, 25 мая. Популярная актриса Кристина Асмус посетила национальный парк Куршская коса. В области проходят съемки романтической комедии «Хочу замуж», а артистка играет в фильме одну из главных ролей.

«Вообще! Красота! Класс. Я супердовольный человек. Мы снимаем сегодня на Куршской косе. Во время своего обеда, часового перерыва я не поехала на базу, не пошла в свой душный вагончик, а осталась на косе и провела час на прекрасном воздухе. Потом начался дождик, мы всей нашей небольшой группкой прятались в малюсенькой палаточке. Блин, романтика. Вот сейчас иду уже минут десять, наверное, пешком, птички поют, хорошо. На перекостюм, перегрим и обратно сюда. Похудею», — рассказала Кристина в своих Instagram-сториз. 

Во время прогулки артистку сопровождали коллеги Люся Чеботина и София Карпухина. 

Согласно сюжету комедии «Хочу замуж» главные герои ленты, Люба и Сергей — друзья детства. Жизнь развела из так давно, что они даже не узнали друг друга, случайно встретившись на улице. Так бы они и прошли мимо и разошлись по двум счастливым жизням, если бы не череда нелепых случайностей и совпадений, благодаря которым жена Сергея Инга и жених Любы Роберт убеждены, что у Любы и Сергея роман. 

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на погоду в Калининграде. В этот момент съемки комедии «Хочу замуж» проходили на Балтийском море в курортном городе Светлогорске. 

россия калининград калининградская область
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