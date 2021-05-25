Суперкубок России в 2021 году пройдет в Калининграде

Калининград, 25 мая. Матч за Суперкубок России 2021 пройдет в Калининграде. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании 24 мая одобрило проведение Суперкубка России 2021 года в Калининграде. В матче за Суперкубок встретятся «Зенит» и «Локомотив». Встреча состоится 17 июля», — рассказал он.

Власти рассчитывают, что стадион «Калининград» заполнится зрителями на 70%. Отмечается, что в условиях профилактики коронавирусной инфекции это максимально возможное количество гостей.

«Специалисты нашей арены проводят плановую реновацию поля и завершат все необходимые работы в июне. Инфраструктура стадиона готова к матчам такого масштаба, и мы рассчитываем, что все 70% зрительских мест будут реализованы», — приводит пресс-служба правительства комментарий министра спорта региона Натальи Ищенко.

Продажа билетов еще не началась, а калининградцы уже пророчат победу «Зениту». Выбирая между московскими и питерскими футболистами, они отдают предпочтение последним.

«Игра в одни ворота. «Зенит» — пять, «Локомотив» — 0. На стадионе поддержу любимую команду всеми возможными способами», — рассказал корреспонденту ФАН Дмитрий В.

Ранее ФАН сообщал, что Калининград может принять матч Суперкубка России по футболу. Уже тогда началась перекладка поля на городском стадионе.