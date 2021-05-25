В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области

Калининград, 25 мая. На туристическом портале «ТурСтат» представлен рейтинг самых лучших городов-курортов России, и в него попали калининградские Зеленоградск и Светлогорск.

«Топ-10 лучших курортов России по популярности отдыха летом 2021 составили Сочи, Геленджик и Анапа на Черном море и Ейск на Азовском море в Краснодарском крае, Ялта и Евпатория на Черном море в Крыму, курорт минеральных вод Кисловодск в Ставрополье, климато-бальнеологические курорты Теберда в Карачаево-Черкесии и Белокуриха в Алтайском крае, Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море в Калининградской области», — отмечают эксперты.

Топ-10 составлен на основе результатов опроса пользователей Сети. Он выглядит так:

1. Сочи, Краснодарский край;

2. Ялта, Крым;

3. Геленджик, Краснодарский край;

4. Анапа, Краснодарский край;

5. Кисловодск, Ставропольский край;

6. Белокуриха, Алтайский край;

7. Евпатория, Крым;

8. Теберда, Карачаево-Черкесия;

9. Ейск, Краснодарский край;

10. Светлогорск и Зеленоградск, Калининградская область.

21% туристов проголосовал за Сочи, 13% за Ялту, 10% за Геленджик, 8% за Анапу, 7,5% за Кисловодск, 7% за Белокуриху. Город Евпаторию привлекательным местом для отдыха сочли 6,5% туристов. Теберда 5%, Ейск, Светлогорск и Зеленоградск получили по 4,5%.

Ранее ФАН сообщал, что принимать отдыхающих готовятся пляжи Тульской области. В регионе проводят инспектирование мест для принятия солнечных ванн.