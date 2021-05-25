В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области

Калининград, 25 мая. На туристическом портале «ТурСтат» представлен рейтинг самых лучших городов-курортов России, и в него попали калининградские Зеленоградск и Светлогорск.
«Топ-10 лучших курортов России по популярности отдыха летом 2021 составили Сочи, Геленджик и Анапа на Черном море и Ейск на Азовском море в Краснодарском крае, Ялта и Евпатория на Черном море в Крыму, курорт минеральных вод Кисловодск в Ставрополье, климато-бальнеологические курорты Теберда в Карачаево-Черкесии и Белокуриха в Алтайском крае, Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море в Калининградской области», — отмечают эксперты.
Топ-10 составлен на основе результатов опроса пользователей Сети. Он выглядит так:
1. Сочи, Краснодарский край;
2. Ялта, Крым;
3. Геленджик, Краснодарский край;
4. Анапа, Краснодарский край;
5. Кисловодск, Ставропольский край;
6. Белокуриха, Алтайский край;
7. Евпатория, Крым;
8. Теберда, Карачаево-Черкесия;
9. Ейск, Краснодарский край;
10. Светлогорск и Зеленоградск, Калининградская область.
21% туристов проголосовал за Сочи, 13% за Ялту, 10% за Геленджик, 8% за Анапу, 7,5% за Кисловодск, 7% за Белокуриху. Город Евпаторию привлекательным местом для отдыха сочли 6,5% туристов. Теберда 5%, Ейск, Светлогорск и Зеленоградск получили по 4,5%.
Ранее ФАН сообщал, что принимать отдыхающих готовятся пляжи Тульской области. В регионе проводят инспектирование мест для принятия солнечных ванн.