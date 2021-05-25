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25 мая 15:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:08
Происшествия
Стало известно о гибели рабочего при снятии с мели судна Ever Given в Суэцком канале
15:05
Политика
Центризбирком назвал регионы, где пройдет дистанционное голосование
15:05
Новороссия
Донбасс сегодня: удар по Донецку привел к разрушениям, СБУ похищает «неправильных» людей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
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В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области

Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 25 мая. На туристическом портале «ТурСтат» представлен рейтинг самых лучших городов-курортов России, и в него попали калининградские Зеленоградск и Светлогорск.

«Топ-10 лучших курортов России по популярности отдыха летом 2021 составили Сочи, Геленджик и Анапа на Черном море и Ейск на Азовском море в Краснодарском крае, Ялта и Евпатория на Черном море в Крыму, курорт минеральных вод Кисловодск в Ставрополье, климато-бальнеологические курорты Теберда в Карачаево-Черкесии и Белокуриха в Алтайском крае, Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море в Калининградской области», — отмечают эксперты. 

Топ-10 составлен на основе результатов опроса пользователей Сети. Он выглядит так:

1. Сочи, Краснодарский край;

2. Ялта, Крым;

3. Геленджик, Краснодарский край;

4. Анапа, Краснодарский край;

5. Кисловодск, Ставропольский край;

6. Белокуриха, Алтайский край;

7. Евпатория, Крым;

8. Теберда, Карачаево-Черкесия;

9. Ейск, Краснодарский край;

10. Светлогорск и Зеленоградск, Калининградская область. 

21% туристов проголосовал за Сочи, 13% за Ялту, 10% за Геленджик, 8% за Анапу, 7,5% за Кисловодск, 7% за Белокуриху. Город Евпаторию привлекательным местом для отдыха сочли 6,5% туристов. Теберда 5%, Ейск, Светлогорск и Зеленоградск получили по 4,5%. 

Ранее ФАН сообщал, что принимать отдыхающих готовятся пляжи Тульской области. В регионе проводят инспектирование мест для принятия солнечных ванн.

россия калининград калининградская область
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