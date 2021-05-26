Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука

Калининград, 26 мая. Местный житель вырыл из компостной ямы в саду крупных белых личинок и попытался приготовить их на подсолнечном масле. Видео своего эксперимента он выложил в TikToк.

«Беру компост и удобряю огород. Майских жуков, личинок нарываю… Они в компосте любят гулять… Смотрю Комарова, всякими яствами его там потчуют. Жуков, червяков, скорпионов, змей ему приносят, чем наши хуже? Сейчас накопаю десяточек, попробую скушать. Пожарю на маслице. Белок!» — пояснил калининградец мотивы своего оригинального поступка.

vk.com / pr scr vk.com

Запись собрала более 20 тысяч просмотров. Многие пользователи соцсети сочли зрелище невероятно противным.

«Человек захотел стать кулинарным блогером… Давно не видел ничего более отвратительного», — написал Рома М. «Ждем новый вирус», — высказалась и Ольга М.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала ФАН об опасности и нежелательности подобных экспериментов. По ее словам, белок должен поступать в организм человека, но в случае, если он употребляет непривычные для себя продукты, это может нанести вред здоровью.

«Безусловно, для любого человека питание — это полноценный источник белка, потому как это пластический материал для организма, источник питательных компонентов, поддерживающий чувство сытости. Самое главное — это источник гормонов и антител для поддержания иммунной системы, клеточных мембран. Словом, это то, что является незаменимой составляющей пищи на ежедневной основе. Белок должен поступать в организм, но важно, чтобы источники белка не только поступали. Они должны быть усвоены организмом. Для того, чтобы это произошло, нужен набор веществ, подходящий под те особенности желудочно-кишечного тракта, которые позволяют поступающий белок дробить на мелкие фрагменты. Тогда полипептидные и иммунные комплексы усваиваются», — рассказала эксперт корреспонденту ФАН.

pixabay.com /

Организм человека легко усваивает белок, который употребляли его родители и прародители. К ним желудочно-кишечный тракт подготовлен, а вот к новым, непривычным продуктам питания — нет. Регулярное употребление подобной «пищи» приводит к возникновению различных болезней.

«Если эти белки поступают на регулярной основе, организм зачастую начинает воспринимать их как чужеродные. У него формируется определенная ответная реакция в виде аллергии немедленного или замедленного типа. Замедленная, например, может выразиться как скрытая подобных непереносимость продуктов питания, включая такие вот их новые виды. Подобное пищевое поведение грозит вылезти в итоге в проблемы, например, аутоимунного характера, которые не всегда можно будет связать с питанием», — рассказала Маргарита Королева корреспонденту ФАН.

pixabay.com /

По словам Маргариты Королевой, в организме человека могут сформироваться некие хронические воспалительные процессы, которые приведут к когнитивной дисфункции. Употребление личинок может также отразиться на состоянии кожи, привести к плохой работе внутренних органов.

«Словом, они станут источником всех проблем, причины которых будет сложно найти. Лечение будет направлено на устранение воспалительного процесса, но никак не на источники этого заболевания. Может обнаружиться и скрытая индивидуальная непереносимость белка, которую человек приобретает из-за такого питания. Поэтому попробовать то можно, а вот так, чтобы… Надо посмотреть, как индивидуально организм будет реагировать, не приведет ли этот продукт к индивидуальной скрытой непереносимости. Для этого есть лабораторные средства, позволяющие вычислить для каждого человека список продуктов, которые он не переносит, с которыми уже имел проблемы или в ближайшей перспективе станет их обладателем», — пояснила эксперт корреспонденту ФАН.

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По мнению Маргариты Королевой, калининградец решил попробовать необычную пищу, чтобы привлечь внимание к себе и своему блогу. Готовить блюда из змей и насекомых пытаются даже в ресторанах, но организм человека не может быстро трансформироваться, чтобы усвоить их.

«Один раз удастся избежать последствий, человек попробует об этом где-то писать, много говорить, привлекая внимание, хайп какой-то создавать. Могут даже заявлять, что нашлась замена мяса: привычного на всех не хватит, переходите на личинок. В некоторых странах Европы начинают на регулярной основе работать рестораны, которые делаю продукты на основе личинок, тараканов, других насекомых, используя их в качестве альтернативных источников питания. Но, повторюсь, попробовать можно, но на постоянные приемы все-таки переходить не стоит. Эволюционно организм формировался тысячелетиями, и за короткий период времени в 10–15 лет мир так трансформировался, что какие-то другие источники питания растительного мяса, личинки и насекомые… Все это в ближайшей перспективе может привести к проблемам аутоимунного характера, то есть эволюция человеческого организма не успевает за стремительно меняющейся цивилизацией. Я думаю, что в этом соперничестве мы можем оказаться в зоне поражения. Нам не успеть», — рассказала Маргарита Королева корреспонденту.

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