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26 мая 20:03
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новостей
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
Все новости

Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука

Общество
Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука
 /  Пресс-служба Управления Россельхознадзора по СПб и ЛО

Калининград, 26 мая. Местный житель вырыл из компостной ямы в саду крупных белых личинок и попытался приготовить их на подсолнечном масле. Видео своего эксперимента он выложил в  TikToк. 

«Беру компост и удобряю огород. Майских жуков, личинок нарываю… Они в компосте любят гулять… Смотрю Комарова, всякими яствами его там потчуют. Жуков, червяков, скорпионов, змей ему приносят, чем наши хуже? Сейчас накопаю десяточек, попробую скушать. Пожарю на маслице. Белок!» — пояснил калининградец мотивы своего оригинального поступка. 

Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука
vk.com  / pr scr vk.com

Запись собрала более 20 тысяч просмотров. Многие пользователи соцсети сочли зрелище невероятно противным. 

«Человек захотел стать кулинарным блогером… Давно не видел ничего более отвратительного», — написал Рома М.

«Ждем новый вирус», — высказалась и Ольга М. 

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала ФАН об опасности и нежелательности подобных экспериментов. По ее словам, белок должен поступать в организм человека, но в случае, если он употребляет непривычные для себя продукты, это может нанести вред здоровью. 

«Безусловно, для любого человека питание — это полноценный источник белка, потому как это пластический материал для организма, источник питательных компонентов, поддерживающий чувство сытости. Самое главное — это источник гормонов и антител для поддержания иммунной системы, клеточных мембран. Словом, это то, что является незаменимой составляющей пищи на ежедневной основе. Белок должен поступать в организм, но важно, чтобы источники белка не только поступали. Они должны быть усвоены организмом. Для того, чтобы это произошло, нужен набор веществ, подходящий под те особенности желудочно-кишечного тракта, которые позволяют поступающий белок дробить на мелкие фрагменты. Тогда полипептидные и иммунные комплексы усваиваются», — рассказала эксперт корреспонденту ФАН. 

Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука
pixabay.com  / 

Организм человека легко усваивает белок, который употребляли его родители и прародители. К ним желудочно-кишечный тракт подготовлен, а вот к новым, непривычным продуктам питания — нет. Регулярное употребление подобной «пищи» приводит к возникновению различных болезней. 

«Если эти белки поступают на регулярной основе, организм зачастую начинает воспринимать их как чужеродные. У него формируется определенная ответная реакция в виде аллергии немедленного или замедленного типа. Замедленная, например, может выразиться как скрытая подобных непереносимость продуктов питания, включая такие вот их новые виды. Подобное пищевое поведение грозит вылезти в итоге в проблемы, например, аутоимунного характера, которые не всегда можно будет связать с питанием», — рассказала Маргарита Королева корреспонденту ФАН. 

Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука
pixabay.com  / 

По словам Маргариты Королевой, в организме человека могут сформироваться некие хронические воспалительные процессы, которые приведут к когнитивной дисфункции. Употребление личинок может также отразиться на состоянии кожи, привести к плохой работе внутренних органов.

«Словом, они станут источником всех проблем, причины которых будет сложно найти. Лечение будет направлено на устранение воспалительного процесса, но никак не на источники этого заболевания. Может обнаружиться и скрытая индивидуальная непереносимость белка, которую человек приобретает из-за такого питания. Поэтому попробовать то можно, а вот так, чтобы… Надо посмотреть, как индивидуально организм будет реагировать, не приведет ли этот продукт к индивидуальной скрытой непереносимости. Для этого есть лабораторные средства, позволяющие вычислить для каждого человека список продуктов, которые он не переносит, с которыми уже имел проблемы или в ближайшей перспективе станет их обладателем», — пояснила эксперт корреспонденту ФАН. 

Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука
pixabay.com  / PublicDomainPictures

По мнению Маргариты Королевой, калининградец решил попробовать необычную пищу, чтобы привлечь внимание к себе и своему блогу. Готовить блюда из змей и насекомых пытаются даже в ресторанах, но организм человека не может быстро трансформироваться, чтобы усвоить их. 

«Один раз удастся избежать последствий, человек попробует об этом где-то писать, много говорить, привлекая внимание, хайп какой-то создавать. Могут даже заявлять, что нашлась замена мяса: привычного на всех не хватит, переходите на личинок. В некоторых странах Европы начинают на регулярной основе работать рестораны, которые делаю продукты на основе личинок, тараканов, других насекомых, используя их в качестве альтернативных источников питания. Но, повторюсь, попробовать можно, но на постоянные приемы все-таки переходить не стоит. Эволюционно организм формировался тысячелетиями, и за короткий период времени в 10–15 лет мир так трансформировался, что какие-то другие источники питания растительного мяса, личинки и насекомые… Все это в ближайшей перспективе может привести к проблемам аутоимунного характера, то есть эволюция человеческого организма не успевает за стремительно меняющейся цивилизацией. Я думаю, что в этом соперничестве мы можем оказаться в зоне поражения. Нам не успеть», — рассказала Маргарита Королева корреспонденту.

Ранее ФАН сообщал, что коричнево-мраморный клоп посадил на карантин пять районов Кубани. Не исключено, что его могут ввести и в других места.

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россия калининград калининградская область
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Все новости / Общество / Калининградец съел поджаренных на подсолнечном масле личинок майского жука
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