Калининград, 22 мая. В рамках рассуждений о туристической привлекательности региона губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о сроках открытия международных границ. Это может произойти уже в следующем году, сообщил глава региона на телемарафоне «Новое знание».

«Он (спрос — ред. ФАН) таким бы не был, если бы были открыты границы. Мы все надеемся на то, что границы все-таки откроют, лучше раньше, чем позже, и уж точно в следующем году они будут открыты»», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Популярность янтарного края среди туристов из большой России должна уменьшиться. Развитие потенциала региона при этом продолжится полным темпом. Горожане оказались таким раскладом довольны.

«Хочется уже ездить на море не по бесконечным пробкам. Я понимаю, что туристы везут нам деньги, но все эти хождения по Светлогорску в мокрых трусах и солнечные ванны в стиле «ню» на общественных пляжах лично мне уже надоели», — сообщила корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия Ж.

Раннее ФАН сообщал, что из-за большого количества посетителей туалеты в национальном парке Куршская коса Калининградской области очень быстро пришли в негодность. Достопримечательность не должно осматривать бесконечно большое количество гостей, говорят там.