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20:13
Экономика
Минфин РФ сообщил о размещении еврооблигаций на 1,5 млрд евро
20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
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Антон Алиханов назвал возможный срок открытия международных границ

Общество
Антон Алиханов назвал возможный срок открытия международных границ
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Калининград, 22 мая. В рамках рассуждений о туристической привлекательности региона губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о сроках открытия международных границ. Это может произойти уже в следующем году, сообщил глава региона на телемарафоне «Новое знание». 

«Он (спрос — ред. ФАН) таким бы не был, если бы были открыты границы. Мы все надеемся на то, что границы все-таки откроют, лучше раньше, чем позже, и уж точно в следующем году они будут открыты»», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Популярность янтарного края среди туристов из большой России должна уменьшиться. Развитие потенциала региона при этом продолжится полным темпом. Горожане оказались таким раскладом довольны. 

«Хочется уже ездить на море не по бесконечным пробкам. Я понимаю, что туристы везут нам деньги, но все эти хождения по Светлогорску в мокрых трусах и солнечные ванны в стиле «ню» на общественных пляжах лично мне уже надоели», — сообщила корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия Ж. 

Раннее ФАН сообщал, что из-за большого количества посетителей туалеты в национальном парке Куршская коса Калининградской области очень быстро пришли в негодность. Достопримечательность не должно осматривать бесконечно большое количество гостей, говорят там. 

россия калининград калининградская область
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Все новости / Общество / Антон Алиханов назвал возможный срок открытия международных границ
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