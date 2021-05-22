Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:41
Наука
Названы первые признаки деменции
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
Все новости
22 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:41
Наука
Названы первые признаки деменции
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
Все новости

Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада

Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
vk.com  /  Калининградский велопарад Тинькофф

Калининград, 22 мая. Центральную часть города перекроют из-за большого ежегодного велопарада. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook. Меры призваны обеспечить прохождение колонны по маршруту, а также обеспечение безопасности движения в случае нестандартной ситуации на дороге.

«Закрывается движение четырехколесного транспорта с 9:30 до 12:30, на время проведения I этапа велофестиваля по проспекту Мира на участке от ул. Брамса до ул. Гостиной, ул. Театральной на участке от проспекта Мира до Гвардейского проспекта; с 12:15 до 14:00 — при прохождении колонны участников II этапа по маршруту: проспект Мира, ул. Дмитрия Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллее Чемпионов, Восточной эстакаде (до ул. Ялтинской). В обратном направлении — по тому же маршруту», — рассказали горожанам в пресс-службе местных властей. 

Отдельный велопарад проведут для маленьких калининградцев. С разницей в 5-10 минут в городе пройдут соревнования среди малышей 4-6, 7-9, 10-11 и 12-13 лет.

Организаторы отмечают, что всем участникам спортивного заезда необходимо иметь при себе шлем. Регистрация начнется в 9:00. Горожане с нетерпением ждут праздника. 

«Очень рада, что коронавирусные ограничения потихоньку снимают, и я наконец-то снова смогу поехать на велопробег. Отмена фестиваля в прошлом году стала для меня большим разочарованием», — призналась корреспонденту ФАН местная жительница София Ш. 

Калининградцев просят приходить на велопарад в масках, избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию на старте велозаезда. На месте волонтеры предложат участникам помощь в дезинфекции рук и рулей двухколесного транспорта. 

Ранее ФАН сообщал, что самый пожилой велогонщик в мире Робер Маршан скончался в возрасте 109 лет. Об этом рассказали на местном телевидении. 

россия калининград калининградская область
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Общество / Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
Рейтинг@Mail.ru