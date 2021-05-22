Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада

Калининград, 22 мая. Центральную часть города перекроют из-за большого ежегодного велопарада. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook. Меры призваны обеспечить прохождение колонны по маршруту, а также обеспечение безопасности движения в случае нестандартной ситуации на дороге.

«Закрывается движение четырехколесного транспорта с 9:30 до 12:30, на время проведения I этапа велофестиваля по проспекту Мира на участке от ул. Брамса до ул. Гостиной, ул. Театральной на участке от проспекта Мира до Гвардейского проспекта; с 12:15 до 14:00 — при прохождении колонны участников II этапа по маршруту: проспект Мира, ул. Дмитрия Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллее Чемпионов, Восточной эстакаде (до ул. Ялтинской). В обратном направлении — по тому же маршруту», — рассказали горожанам в пресс-службе местных властей.

Отдельный велопарад проведут для маленьких калининградцев. С разницей в 5-10 минут в городе пройдут соревнования среди малышей 4-6, 7-9, 10-11 и 12-13 лет.

Организаторы отмечают, что всем участникам спортивного заезда необходимо иметь при себе шлем. Регистрация начнется в 9:00. Горожане с нетерпением ждут праздника.

«Очень рада, что коронавирусные ограничения потихоньку снимают, и я наконец-то снова смогу поехать на велопробег. Отмена фестиваля в прошлом году стала для меня большим разочарованием», — призналась корреспонденту ФАН местная жительница София Ш.

Калининградцев просят приходить на велопарад в масках, избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию на старте велозаезда. На месте волонтеры предложат участникам помощь в дезинфекции рук и рулей двухколесного транспорта.

Ранее ФАН сообщал, что самый пожилой велогонщик в мире Робер Маршан скончался в возрасте 109 лет. Об этом рассказали на местном телевидении.