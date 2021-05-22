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новостей
17:09
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
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Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
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Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
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Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда

Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Калининград, 22 мая. Губернатор Антон Алиханов рассказал о планах создавать рабочие места для уезжающих в Москву и Петербург школьников. Он принял участие в форуме «Новое знание». По словам главы региона, в беседах с уехавшими из Калининградской области ребятами он часто слышит о желании развивать свое дело на территории региона. В этом им готовы помочь в центре развития предпринимательства «Мой бизнес».

Отдельно губернатор заявил о региональном кадровом голоде, особенно в IT-отрасти. Он считает, что Россия нуждается в новой качественной реформе высшего образования, в рамках которой студенты много времени должны будут проводить на предприятиях — своих перспективных местах работы. 

«По опыту общения с представителями бизнеса, понимаю, что учащиеся, например, средних учебных заведений, колледжей должны не раз в год месяц проводить на практике, а, наверное, три из пяти учебных дней находиться на предприятии, чтобы непосредственно на производстве учиться всему. Бизнес тотально озвучивает такую потребность, отмечая, что образовательные программы не всегда соответствуют его запросам. Вот эта практикоориентированность образования очень важна. И в этом смысле нам предстоит много сделать в организации взаимодействия и в пересмотре подхода к процессу обучения», — сказал губернатор Калининградской области.

Он также отметил, что в целом не видит ничего плохого в ЕГЭ, но считает важным реформировать и среднее образование. Программа обучения в России, по его мнению, должна стать более практикоориентированной. 

Если смотреть по-крупному, то нам нужен качественный рывок в плане уровня среднего образования, новых предметов в школе. В меня полетят камни со стороны учительского сообщества и некоторых родителей, которые будут говорить, что дети и так перегружены. Но мне кажется, что определенная трансформация в плане школьной программы должна произойти», — сказал Антон Алиханов. 

Ранее ФАН сообщал, что глава региона рассказал о мошеннических схемах в калининградском «Водоканале». Сотрудников ресурсоснабжающей организации уличили в краже топлива и заключении контактов на поставку необходимых в работе материалов с одними и теми же компаниями.

россия калининград калининградская область
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