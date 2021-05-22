Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин

Калининград, 22 мая. В ряде telegram-каналов и СМИ города появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина справил нужду на мемориальном комплексе братской могилы советских воинов в микрорайоне Чкаловск. По данном факту сразу же была организована проверка УМВД России по Калининградской области.

«Полицейские задержали осквернителя могилы. Им оказался 31-летний ранее судимый гражданин, ведущий асоциальный образ жизни. Он был доставлен в ОМВД России по Центральному району в кратчашие сроки в результате розыскных мероприятий», — сообщили эксклюзивно корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

Гражданин раскаялся в произошедшем. Извинения он произнес всем жителям города и области.

«Поступок я свой оцениваю очень плохо. Неправильно. Я прошу тысячу извинений», — сказал он оперативникам.

Прокурором Центрального района города Калининграда материал доследственной проверки по факту осквернения могилы был передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области перезахоронили останки погибших советских летчиков. В памятной церемонии приняли участие родственники красноармейцев, поисковики, а также глава области.