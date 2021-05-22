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14:07
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"Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение "ЭпиВакКороны"
14:06
Общество
Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
Все новости

Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин

Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
telegram.org  /  Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области

Калининград, 22 мая. В ряде telegram-каналов и СМИ города появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина справил нужду на мемориальном комплексе братской могилы советских воинов в микрорайоне Чкаловск. По данном факту сразу же была организована проверка УМВД России по Калининградской области. 

«Полицейские задержали осквернителя могилы. Им оказался 31-летний ранее судимый гражданин, ведущий асоциальный образ жизни. Он был доставлен в ОМВД России по Центральному району в кратчашие сроки в результате розыскных мероприятий», — сообщили эксклюзивно корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства. 

Гражданин раскаялся в произошедшем. Извинения он произнес всем жителям города и области.

«Поступок я свой оцениваю очень плохо. Неправильно. Я прошу тысячу извинений», — сказал он оперативникам. 

Прокурором Центрального района города Калининграда материал доследственной проверки по факту осквернения могилы был передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области перезахоронили останки погибших советских летчиков. В памятной церемонии приняли участие родственники красноармейцев, поисковики, а также глава области.

россия калининград калининградская область
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