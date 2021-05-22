В калининградском зоопарке сняли на видео банные процедуры кусающейся черепахи

Калининград, 22 мая. Будни кусающейся черепахи сняли на видео в калининградском зоопарке. В Instagam появилось видео ее мытья.

«У черепашки из калининградского зоопарка водные процедуры», — сообщается под записью.

Местных жителей подобный контент развеселил. Некоторые даже захотели оказаться на месте сотрудников зоосада.

«Сейчас бы черепаху помыть», — сказал Виталий М. «А ей нравится, похоже!» — заметила Василина М. «Это точно черепаха? Бегемотик какой-то», — удивилась Елена М. «Хрюша в панцире балдеет», — написала Альбина М.

Кое-кто из пользователей пояснил, что плотное телосложение для хищных каймановых черепах норма, добавив, что их еще называют кусающимися.

Ранее ФАН сообщал, что в калининградский зоопарк приехал орангутан из Дании. Его ждали около полугода, а по приезде сразу же посадили на карантин.