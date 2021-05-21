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22:51
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США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
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Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
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Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста

  /   Обновлено: 21 мая 2021 21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
pixabay.com  / 

Калининград, 21 мая. Калининградский водитель не смог сдержать эмоций и устроил драку прямо на проезжей части. Об этом сообщается в одном из популярных местных Telegram-каналов.

«Водитель автобуса №19 в Калининграде решил, что хорошая драка лучше скучной поездки. Мужчина вспылил из-за того, что его подрезали на дороге, и вышел разобраться с оппонентом на кулаках. Найден претендент для Энтони Джошуа!» — пишут в социальных сетях. 

Пассажиры оказались крайне возмущены поведением мужчины. Несмотря на это, никто из них не предпринял попытку вернуть водителя за руль.

«Вы нормальный? Полный автобус людей!» — кричала женщина в салоне общественного транспорта. 

Ее претензии остались без ответа. Агрессивный водитель продолжил махать кулаками. 

Корреспондент ФАН связалась с перевозчиком. Однако он не был настроен на разговор.

«Мы ничего не комментируем», — заявили корреспонденту ФАН по телефону. 

Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
telegram.org  / Калининград№1

Ранее поэтесса Ева Майер рассказала ФАН о ситуации с избиением сотрудницы авиакомпании «Победа» в аэропорту Калининграда. Она сообщила, что без разрешения приблизилась к женщине и попыталась перевернуть ее бейдж, поскольку та скрывала свое имя. 

россия калининград калининградская область
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