Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста

Калининград, 21 мая. Калининградский водитель не смог сдержать эмоций и устроил драку прямо на проезжей части. Об этом сообщается в одном из популярных местных Telegram-каналов.

«Водитель автобуса №19 в Калининграде решил, что хорошая драка лучше скучной поездки. Мужчина вспылил из-за того, что его подрезали на дороге, и вышел разобраться с оппонентом на кулаках. Найден претендент для Энтони Джошуа!» — пишут в социальных сетях.

Пассажиры оказались крайне возмущены поведением мужчины. Несмотря на это, никто из них не предпринял попытку вернуть водителя за руль.

«Вы нормальный? Полный автобус людей!» — кричала женщина в салоне общественного транспорта.

Ее претензии остались без ответа. Агрессивный водитель продолжил махать кулаками.

Корреспондент ФАН связалась с перевозчиком. Однако он не был настроен на разговор.

«Мы ничего не комментируем», — заявили корреспонденту ФАН по телефону.

telegram.org / Калининград№1

Ранее поэтесса Ева Майер рассказала ФАН о ситуации с избиением сотрудницы авиакомпании «Победа» в аэропорту Калининграда. Она сообщила, что без разрешения приблизилась к женщине и попыталась перевернуть ее бейдж, поскольку та скрывала свое имя.