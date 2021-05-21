Власти Калининградской области поддержат открытие завода Tesla в регионе

Калининград, 21 мая. Региональные власти заявили о намерении поддержать производство электромобилей Tesla. По словам пресс-секретаря правительства области Дмитрия Лыскова, решающее значение здесь будет играть возможность заключения соглашения между местным автомобильным холдингом «Автотор» и компанией Илона Маска.

«Решение о развертывании дополнительных мощностей по сборке Tesla, безусловно, должны принимать компании «Автотор» и компания Tesla. Мы со своей стороны безусловно будем приветствовать такое решение, если компании договорятся, поскольку это, несомненно, приведет к росту рабочих мест, которые явно будут заняты жителями Калининградской области», — сказал Лысков журналистам.

Он также отметил, что в случае достижения соглашения между компаниями нужно будет дождаться разрешения Минпромторга. Напомним, ранее Илон Маск заявил о скором появлении Tesla в России и других странах СНГ.

«У нас есть завод в Шанхае… Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал Маск.

Ранее ФАН сообщал, что в свои регионы Илона Маска заманивают губернаторы Подмосковья и Удуртии. Они предложили построить новые заводы на своей территории.