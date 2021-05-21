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21 мая 21:25
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новостей
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
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Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
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Власти Калининградской области поддержат открытие завода Tesla в регионе

Экономика
Власти Калининградской области поддержат открытие завода Tesla в регионе
tesla.com  /  Tesla

Калининград, 21 мая. Региональные власти заявили о намерении поддержать производство электромобилей Tesla. По словам пресс-секретаря правительства области Дмитрия Лыскова, решающее значение здесь будет играть возможность заключения соглашения между местным автомобильным холдингом «Автотор» и компанией Илона Маска. 

«Решение о развертывании дополнительных мощностей по сборке Tesla, безусловно, должны принимать компании «Автотор» и компания Tesla. Мы со своей стороны безусловно будем приветствовать такое решение, если компании договорятся, поскольку это, несомненно, приведет к росту рабочих мест, которые явно будут заняты жителями Калининградской области», — сказал Лысков журналистам.

Он также отметил, что в случае достижения соглашения между компаниями нужно будет дождаться разрешения Минпромторга. Напомним, ранее Илон Маск заявил о скором появлении Tesla в России и других странах СНГ. 

«У нас есть завод в Шанхае… Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал Маск.

Ранее ФАН сообщал, что в свои регионы Илона Маска заманивают губернаторы Подмосковья и Удуртии. Они предложили построить новые заводы на своей территории.

россия калининград калининградская область
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Все новости / Экономика / Власти Калининградской области поддержат открытие завода Tesla в регионе
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