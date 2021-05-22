Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 08:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:00
Общество
Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов
07:56
Общество
Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов
07:40
Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
07:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае
07:38
Общество
Центр имени Чумакова РАН собирается увеличить производство вакцины «КовиВак»
07:37
Общество
Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе
07:22
Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
07:19
Общество
Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам
07:19
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме
07:13
Общество
Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни
07:06
Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
07:05
Общество
Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах
07:03
Шоу-бизнес
Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения
07:00
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
06:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина озвучит оценки жюри от России в финале Евровидения-2021
06:55
Политика
Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность
06:55
Общество
Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка
06:41
Общество
«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян
06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Ведьмака» Кавилл получил роль в ремейке «Горца»
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
Все новости
22 мая 08:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:00
Общество
Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов
07:56
Общество
Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов
07:40
Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
07:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае
07:38
Общество
Центр имени Чумакова РАН собирается увеличить производство вакцины «КовиВак»
07:37
Общество
Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе
07:22
Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
07:19
Общество
Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам
07:19
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме
07:13
Общество
Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни
07:06
Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
07:05
Общество
Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах
07:03
Шоу-бизнес
Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения
07:00
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
06:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина озвучит оценки жюри от России в финале Евровидения-2021
06:55
Политика
Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность
06:55
Общество
Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка
06:41
Общество
«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян
06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Ведьмака» Кавилл получил роль в ремейке «Горца»
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
Все новости

Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде

  /   Обновлено: 22 мая 2021 07:20
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
ru.wikipedia.org  /  не указан / CC BY-SA 2.5

Калининград, 22 мая. В регионе готовятся отмечать 300-летие Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Согласно документу, основные праздничные мероприятия пройдут в 2024 году. Правительству РФ в трехмесячный срок поручено организовать профильный комитет и утвердить план основных подготовительных мероприятий. Все это необходимо сделать согласованно с Российской академией наук. Принять участие в празднике рекомендуется органам местного самоуправления, общественным объединениям и заинтересованным научным и образовательным организациям. 

Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия философа Иммануила Канта
vk.com  / pr scr vk.com

Часть мероприятий в честь великого философа уже запланирована в главном вузе региона БФУ им. Канта. Его ректор рассказал ФАН, что планируется организовать.

«Мы обсуждаем сейчас с регионом концепт 300-летия, который мы готовили в течение последнего года. Это многоуровневые мероприятия, и главная задача сейчас выйти на постановление Правительства Российской Федерации, которое будет регулировать всю эту программу. Мы спланировали ряд мероприятий проектным образом, которые могут быть, федерального уровня, регионального уровня и университетского. Поскольку мы отвечаем за университетский, я сосредоточусь прежде всего на этом. Самая главная вещь — то, как устроен вообще дизайн конгресса. Это двухъядерные матрешечные мероприятия, первая часть которых общественно-культурная, своеобразный форум, а также серия мероприятий общественных и просветительских, которые связаны с именем нашего патрона Иммануила Канта», — рассказал корреспонденту ФАН ректор Александр Федоров. 

В честь 300-летия философа И. Канта в Калининграде проведут международный конгресс
kantiana.ru  / Пресс-служба БФУ им. Канта

Вторая часть празднования пройдет на международном уровне, в том числе при сотрудничестве с Германией. В нем примут участие более двух тысяч человек. 

«Вторая часть — сугубо научная, это философский конгресс, который мы запланировали к проведению совместно с германским кантовским обществом и рядом европейских исследовательских академий. Он представляет собой исследовательскую акцию, в которой примут участие 2–2,5 тысячи человек. Мероприятия будут длиться в течение недели и целиком и полностью посвящены исследованию творчества Канта, его актуальности, развитию в прошедшие столетия, его будущему», — сообщил ректор БФУ им. Канта Александр Федоров. 

В честь 300-летия философа И. Канта в Калининграде проведут международный конгресс
kantiana.ru  / Пресс-служба БФУ им.Канта

В университете запланировано издание ранее непереведенных трудов Канта и создание летних школ критического мышления. Планируется реализовать и ряд других инициатив. 

«Подготовка электронной библиотеки с формированием материалов, которые связаны с эпохой, в которую жил Кант, мероприятия, связанные со школой критического мышления. Они у нас уже начались в этом году, первая школа прошла в Светлогорске. Мы начали обсуждать актуальность критического мышления в современном мире и его значение для производства желаемого будущего. Запускаем серию традиционных для университета летних «Кантовских школ», которые в прошлом году не состоялись по понятным причинам. В этом году они тоже вряд ли пройдут, но перезагрузка идет полным ходом», — сказал ректор БФУ им. Канта Александр Федоров. 

В честь 300-летия философа И. Канта в Калининграде проведут международный конгресс
gov39.ru  / Правительство Калининградской области

Уже известно и о планах региональных властей по вложениям в инфраструктуру Калининграда в преддверии трехсотлетия Канта, а также организации тропы, по которой философ ходил к университету, реконструкции кантовского дома и ряде других культурно-созидательных мероприятий. Планируется провести и марафон на Куршской косе.

«Основные, ключевые мероприятия понятны. Самое главное — это проведение Международного Кантовского конгресса, который с легкой руки ректора БФУ Александра Федорова стали называть чемпионатом мира среди философов или олимпийскими играми среди философов», — высказался на эту тему министр культуры Калининградской области Андрей Ермак в беседе с журналистами.

Ранее ФАН сообщал, что активист из Калининграда выступил против празднования юбилея Иммануила Канта в регионе. Он заявил, что широкие народные празднования в честь философа, сына германского отечества, должны проводиться не в России.  

россия калининград калининградская область кант
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 27688 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 25930 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 25357 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / Общество / Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
Рейтинг@Mail.ru