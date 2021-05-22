Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде

Калининград, 22 мая. В регионе готовятся отмечать 300-летие Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Согласно документу, основные праздничные мероприятия пройдут в 2024 году. Правительству РФ в трехмесячный срок поручено организовать профильный комитет и утвердить план основных подготовительных мероприятий. Все это необходимо сделать согласованно с Российской академией наук. Принять участие в празднике рекомендуется органам местного самоуправления, общественным объединениям и заинтересованным научным и образовательным организациям.

vk.com / pr scr vk.com

Часть мероприятий в честь великого философа уже запланирована в главном вузе региона БФУ им. Канта. Его ректор рассказал ФАН, что планируется организовать.

«Мы обсуждаем сейчас с регионом концепт 300-летия, который мы готовили в течение последнего года. Это многоуровневые мероприятия, и главная задача сейчас выйти на постановление Правительства Российской Федерации, которое будет регулировать всю эту программу. Мы спланировали ряд мероприятий проектным образом, которые могут быть, федерального уровня, регионального уровня и университетского. Поскольку мы отвечаем за университетский, я сосредоточусь прежде всего на этом. Самая главная вещь — то, как устроен вообще дизайн конгресса. Это двухъядерные матрешечные мероприятия, первая часть которых общественно-культурная, своеобразный форум, а также серия мероприятий общественных и просветительских, которые связаны с именем нашего патрона Иммануила Канта», — рассказал корреспонденту ФАН ректор Александр Федоров.

kantiana.ru / Пресс-служба БФУ им. Канта

Вторая часть празднования пройдет на международном уровне, в том числе при сотрудничестве с Германией. В нем примут участие более двух тысяч человек.

«Вторая часть — сугубо научная, это философский конгресс, который мы запланировали к проведению совместно с германским кантовским обществом и рядом европейских исследовательских академий. Он представляет собой исследовательскую акцию, в которой примут участие 2–2,5 тысячи человек. Мероприятия будут длиться в течение недели и целиком и полностью посвящены исследованию творчества Канта, его актуальности, развитию в прошедшие столетия, его будущему», — сообщил ректор БФУ им. Канта Александр Федоров.

kantiana.ru / Пресс-служба БФУ им.Канта

В университете запланировано издание ранее непереведенных трудов Канта и создание летних школ критического мышления. Планируется реализовать и ряд других инициатив.

«Подготовка электронной библиотеки с формированием материалов, которые связаны с эпохой, в которую жил Кант, мероприятия, связанные со школой критического мышления. Они у нас уже начались в этом году, первая школа прошла в Светлогорске. Мы начали обсуждать актуальность критического мышления в современном мире и его значение для производства желаемого будущего. Запускаем серию традиционных для университета летних «Кантовских школ», которые в прошлом году не состоялись по понятным причинам. В этом году они тоже вряд ли пройдут, но перезагрузка идет полным ходом», — сказал ректор БФУ им. Канта Александр Федоров.

gov39.ru / Правительство Калининградской области

Уже известно и о планах региональных властей по вложениям в инфраструктуру Калининграда в преддверии трехсотлетия Канта, а также организации тропы, по которой философ ходил к университету, реконструкции кантовского дома и ряде других культурно-созидательных мероприятий. Планируется провести и марафон на Куршской косе.

«Основные, ключевые мероприятия понятны. Самое главное — это проведение Международного Кантовского конгресса, который с легкой руки ректора БФУ Александра Федорова стали называть чемпионатом мира среди философов или олимпийскими играми среди философов», — высказался на эту тему министр культуры Калининградской области Андрей Ермак в беседе с журналистами.

Ранее ФАН сообщал, что активист из Калининграда выступил против празднования юбилея Иммануила Канта в регионе. Он заявил, что широкие народные празднования в честь философа, сына германского отечества, должны проводиться не в России.