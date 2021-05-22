Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

Калининград, 21 мая. Местных жителей приглашают принять участие в съемках комедии со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус и ведущим артистом фильма «Холоп» Милошем Биковичем. Об этом сообщается в одной из групп в социальной сети.

В романтическом кино калининградцам предлагается сыграть роли прохожих. Уже были отсняты сцены в караоке-клуба и уличном кафе, найден дублер артистки Анастасии Уколовой.

vk.com / рr scr

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с одним из участников массовых сцен. Житель курортного города Светлогорска Калининградской области сообщил, что получил большое удовольствие от работы со звездами российского кинематографа.

«Исполнители главных ролей — очень энергичные люди! Было так классно оказаться с ними на одной площадке», — сказал корреспонденту ФАН Василий В.

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус замерзла во время съемок на берегу Балтийского моря. Сейчас в регионе +15, но погода крайне переменчива.