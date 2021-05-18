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18 мая 22:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
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Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку

Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
telegram.com  /  pr scr telegram.com

Калининград, 18 мая. Местная жительница возмущена поведением своей соседки, которую называет надзирательницей. Она сняла ее на видео и опубликовала запись в социальной сети. По ее словам, последняя самовольно назначила себя смотрящей за порядком и мешает окружающим. 

«Она тут местный надзиратель. Всех гоняет. Нас за то, что мы с собаками по территории двора идем, ребят за то, что на скамейке сидят. Она вышла из подъезда и сразу к ним направилась, кричала, чтоб убирались отсюда. После того, как парни вступили с ней в диалог, начала вилами размахивать. Засняла, так как уже не первый раз она себя так ведет», — сообщила местная жительница в одном из популярных пабликов в Сети. 

Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
telegram.com  / pr scr telegram.com

В управляющей компании, предоставляющей услуги по содержанию жилья на территории показанного на видео дома, обладательницу вил не знают. Корреспонденту ФАН пояснили, что там она ни на какие должности не назначалась. 

«Управляющая организация не располагает сведениями о лице и лицах, присутствующих в предоставленном Вами видеоматериале. ООО «Евросити» неизвестно о наличии ограничения или запрете на выгул домашних животных, принадлежащих собственникам/нанимателям или гостям многоквартирного дома на территории двора МКД №10 по ул. Юбилейной», — прокомментировали ситуацию для ФАН. 

Отдельно представители ООО «Евросити» отметили, что никто из участников видеозаписи не представляет их организацию и никогда этого не делал. Ни с кем из участников событий в УК не знакомы. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградка задолжала 70 тысяч рублей после посещения своей управляющей компании. Ей сделали перерасчет по количеству собственников, которые много лет не проживают в своей квартире.

россия калининград калининградская область
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