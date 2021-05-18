Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку

Калининград, 18 мая. Местная жительница возмущена поведением своей соседки, которую называет надзирательницей. Она сняла ее на видео и опубликовала запись в социальной сети. По ее словам, последняя самовольно назначила себя смотрящей за порядком и мешает окружающим.

«Она тут местный надзиратель. Всех гоняет. Нас за то, что мы с собаками по территории двора идем, ребят за то, что на скамейке сидят. Она вышла из подъезда и сразу к ним направилась, кричала, чтоб убирались отсюда. После того, как парни вступили с ней в диалог, начала вилами размахивать. Засняла, так как уже не первый раз она себя так ведет», — сообщила местная жительница в одном из популярных пабликов в Сети.

telegram.com / pr scr telegram.com

В управляющей компании, предоставляющей услуги по содержанию жилья на территории показанного на видео дома, обладательницу вил не знают. Корреспонденту ФАН пояснили, что там она ни на какие должности не назначалась.

«Управляющая организация не располагает сведениями о лице и лицах, присутствующих в предоставленном Вами видеоматериале. ООО «Евросити» неизвестно о наличии ограничения или запрете на выгул домашних животных, принадлежащих собственникам/нанимателям или гостям многоквартирного дома на территории двора МКД №10 по ул. Юбилейной», — прокомментировали ситуацию для ФАН.

Отдельно представители ООО «Евросити» отметили, что никто из участников видеозаписи не представляет их организацию и никогда этого не делал. Ни с кем из участников событий в УК не знакомы.

Ранее ФАН сообщал, что калининградка задолжала 70 тысяч рублей после посещения своей управляющей компании. Ей сделали перерасчет по количеству собственников, которые много лет не проживают в своей квартире.