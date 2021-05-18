Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ

Калининград, 18 мая. Антон Ледовский из города Правдинск Калининградской области, больной СМА, не может сдать ОГЭ по стандартным правилам, хотя успешно осваивает школьную программу. Его состояние здоровья крайне слабо. Руслан Ледовский, отец ребенка, вместе с его матерью обращается к президенту России Владимиру Путину, а также в Минпросвещения и прокуратуру.

«Надо просто чуть-чуть доработать, чтобы такие дети как Антон, в таком положении, не оставались за бортом учебной жизни. Им и так непросто. Они живут только этим. Он нам уже задает вопросы: «Кем я буду работать?». Антону обидно. Просто по-человечески обидно, потому что он работал наравне со всеми своими одноклассниками, а иногда и больше некоторых. Мы хотим, чтобы у ребенка оставалось право, если он нормально усваивает материал школьной программы, если он учится на «отлично» или «хорошо», выбрать ту форму экзамена, которую он хочет», – сказал отец школьника Руслан Ледовский одному из популярных телеграмм-каналов России.

Мальчик учится на одни пятерки. Во время уроков лежит на тахте. Писать подростку невероятно сложно, но сегодня инвалиду положен только ассистент, переписывающий его ответы на вопросы теста и сочинения с черновика. Больной СМА не отчаивается и планирует сначала решить самые трудозатратные задания, чтобы просто сэкономить силы.

Ранее ФАН сообщал, что мальчик из Кузбассса с редким заболеванием может погибнуть из-за бюрократии. Он выиграл необходимое лекарство в лотерею, но вынужден был ждать его настольно долго, что его состояние ухудшилось.